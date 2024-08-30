Robotlar dokunurken insan gibi hissetmeyi öğrendi

TRT Haber’in aktardığına göre Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi’nden bir ekip, bir robotun dahili sensörlerinden aldığı sinyalleri yorumlayarak dışarıdan uygulanan güç ve baskıyı isabetli bir şekilde tespit edebilmesi için yapay zeka kullandı.

Araştırmacılar bu yeni yaklaşımla maliyeti yüksek biyometrik deri ve sensörlere ihtiyacın ortadan kalacağını düşünüyor.

Ekibin tasarımı robotun üzerinde herhangi bir yere serbestçe yerleştirilebilen, hareket ettirilebilen ve ayarlanabilen sanal düğmeler içeriyor. Bu da obotların özel dokunma sensörlerine ihtiyaç duymadan fiziksel etkileşimleri algılayabilmesini sağlıyor.

Makine öğrenmesi algoritmalarının isabetliliği robotun yüzeyine çizilen sayıları bile tespit edebildiği anlamına geliyor, bu da insanların robotlarla etkileşimi için yepyeni potansiyel yöntemlere olanak tanıyabilir.

Araştırmacıların açıklaması şöyle: “Robotun hassas bir şekilde çevresini hissedebilmesini ve bir insanın yüzeyindeki dokunuşlarının mekanda ve zamandaki yerini isabetli bir şekilde belirleyebilmesini sağladık.”