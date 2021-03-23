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Roche ve Regeneron'un antikor kokteylinin Covid-19'a karşı etkili olduğu açıklandı

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Roche ve Regeneron'un antikor kokteylinin Covid-19'a karşı etkili olduğu açıklandı
Roche ve Regeneron'un antikor kokteylinin Covid-19'a karşı etkili olduğu açıklandı

Regeneron ve Roche'nin Koronavirüs'e karşı geliştirdikleri antikor kokteylinin üçüncü faz denemelerinin olumlu sonuçlar verdiği açıklandı. 

Roche'den yapılan açıklamaya göre kokteyli alanlarda plasebo grubuna kıyasla %70 daha az hastanede tedavi gerektiren vaka ve Covid-19 kaynaklı ölüm görüldü. Açıklamada kokteyli alan kişilerin semptom gösterdikleri gün sayısının da 10 ila 14 güne indiği belirtildi.

Regeneron'un ABD yönetiminin mali desteğiyle geliştirdiği antikor kokteylinin üçüncü faz denemelerine 4 bin 567 kişinin katıldığı bildirildi.

Geliştirilen kokteyl aşıda casirivimab ve imdevimab antikorları bulunuyor. Roche, Regeneron'la birlikte yılda 2 milyon dozdan fazla üretebileceklerini bildirdi.

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