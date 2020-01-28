Rock konserinde çaldığı 30 telefonu bisiklet şortuna saklamış

Hollanda’da bir rock konserinde 30 cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Polis, 34 yaşındaki adamın telefonları, bisiklet şortuna sakladığını açıkladı.
Bir hırsızlık çetesinin üyesi olduğu tahmin edilen şahıs, Belçika’daki bir konserde 50 telefon çalınmasının ardından bu ülkenin polis teşkilatının Hollandalı meslektaşlarını bilgilendirmesi üzerine yakalandı.
Sum 41 adı rock grubunun konserine normalden daha fazla sayıda polis gönderildi. Grubun onlarca hayranı telefonlarının çalındığına dair ihbarda bulununda konser salonunun kapıları kapatıldı ve şüpheli suçüstü yakalandı.
Yakalanan ve sorgulandıktan sonra tutuklanan kişinin Romanya vatandaşı olduğu açıklandı.
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