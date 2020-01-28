  • BIST 119.802
  • Altın 300,047
  • Dolar 5,9395
  • Euro 6,5365
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rock konserinde çaldığı 30 telefonu bisiklet şortuna saklamış

» »
Hollanda’da bir rock konserinde 30 cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Polis, 34 yaşındaki adamın telefonları, bisiklet şortuna sakladığını açıkladı.
Rock konserinde çaldığı 30 telefonu bisiklet şortuna saklamış

Hollanda’da bir rock konserinde 30 cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Polis, 34 yaşındaki adamın telefonları, bisiklet şortuna sakladığını açıkladı.

Bir hırsızlık çetesinin üyesi olduğu tahmin edilen şahıs, Belçika’daki bir konserde 50 telefon çalınmasının ardından bu ülkenin polis teşkilatının Hollandalı meslektaşlarını bilgilendirmesi üzerine yakalandı.

Sum 41 adı rock grubunun konserine normalden daha fazla sayıda polis gönderildi. Grubun onlarca hayranı telefonlarının çalındığına dair ihbarda bulununda konser salonunun kapıları kapatıldı ve şüpheli suçüstü yakalandı.

Yakalanan ve sorgulandıktan sonra tutuklanan kişinin Romanya vatandaşı olduğu açıklandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kontrolde alkollü çıktı, hastanede kan testi yaptırıp aksini kanıtlayarak cezaları iptal ettirdi28 Ocak 2020 Salı 10:29
  • Hırsızları yakalatmak için polisi arayan ev sahibi, Hint keneviriyle yakalandı24 Ocak 2020 Cuma 22:17
  • Avlanan gencin boynuna denizden sıçrayan balık saplandı24 Ocak 2020 Cuma 21:52
  • Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı ‘konuşturdu’24 Ocak 2020 Cuma 20:51
  • Soğuktan donmak üzere olan köpeği, kalp masajıyla kurtardılar24 Ocak 2020 Cuma 20:47
  • Kargalar, primatlardan sonraki en zeki hayvanlar mı?24 Ocak 2020 Cuma 20:41
  • UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık sura balkon yapıldı24 Ocak 2020 Cuma 19:13
  • Madonna konserinde telefon kullanmak yasak:"Başkaları için çekim yapmayı bırakın, keyfinize bakın"24 Ocak 2020 Cuma 15:21
  • Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim24 Ocak 2020 Cuma 14:13
  • Baba Parası filmi oyuncuları bugün cıty mall’da!24 Ocak 2020 Cuma 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti