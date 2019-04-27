”Rock’n EMU” gerçekleştirildi

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ” Rock’n EMU” etkinliğinin9.su dün akşam gerçekleştirildi.

DAÜ Stadyumunda büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin ünlü Rock gurupları ve Rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne aldı.

Etkinlikte ayrıca ülkemizin sevilen guruplarından Force Avakens ile DAÜ Müzik Kulübü Rock severlere muhteşem bir konser sundu. Girişin ücretsiz olduğu etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. Özellikle gençler coşku dolu bir gece geçirmenin keyfini yaşadı.