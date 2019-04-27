  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

”Rock’n EMU” gerçekleştirildi

» »
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ” Rock’n EMU” etkinliğinin9.su dün akşam gerçekleştirildi.
”Rock’n EMU” gerçekleştirildi

DAÜ Stadyumunda büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin ünlü Rock gurupları ve Rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne aldı.

Etkinlikte ayrıca ülkemizin sevilen guruplarından Force Avakens ile DAÜ Müzik Kulübü Rock severlere muhteşem bir konser sundu. Girişin ücretsiz olduğu etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. Özellikle gençler coşku dolu bir gece geçirmenin keyfini yaşadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’de cuma günü ‘Rock Şöleni’ var25 Nisan 2019 Perşembe 11:45
  • DAÜ Rektörlüğü’nden Yasin Düşüner’e vefa25 Nisan 2019 Perşembe 11:19
  • DAÜ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu’na hazır24 Nisan 2019 Çarşamba 15:24
  • DAÜ öğretim üyesinden çocuk yetiştirme üzerine eğitim söyleşisi24 Nisan 2019 Çarşamba 14:55
  • DAÜ, 10. Uluslarasi Kibris Araştirmalari Kongresi’ne ev sahipliği yapacak22 Nisan 2019 Pazartesi 15:51
  • Profesör Köker'den DAÜ'de "Türk Stili Başkanlık Sistemi" ile ilgili seminer22 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
  • Köker’den DAÜ’de Türk Stili Başkanlık Sistemi ile ilgili seminer22 Nisan 2019 Pazartesi 10:53
  • Dünyaca Ünlü Şef Claudio Chinali DAÜ’lü öğrencilerle buluştu19 Nisan 2019 Cuma 14:53
  • DAÜ’nün Cezayirli öğrencileri doyasıya eğlendi19 Nisan 2019 Cuma 14:51
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ASME üyeliğine kabul edildi19 Nisan 2019 Cuma 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti