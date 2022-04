Rodin Koleksiyonunun Antalya Kültür Sanat’taki Sergi Açılışı Ertelendi

Doğu Akdeniz’in bilinen en büyük Auguste Rodin koleksiyonu The Arkın Rodin Collection, “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergiyle, 12 Nisan’da Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşacaktı. Sergi açılışı, teknik sebeplerden dolayı ileri bir tarihe ertelendi. İlk kez 2017 yılında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) açılışı sebebiyle üniversitenin kurucusu Erbil Arkın tarafından sanatseverlerle paylaşılan Rodin Koleksiyonu’ndan bir seçki, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, ARUCAD, The Arkın Rodin Collection Gallery ile Antalya Kültür Sanat işbirliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sergilenecek.

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen Fransız heykeltıraş Rodin’in, aralarında The Kiss (Öpücük), Eternal Spring (Sonsuz Bahar) ve The Falling Man (Düşen Adam) gibi ikonik eserlerinin de yer aldığı seçki, izleyenleri Avrupa sanatının köklü heykel geleneğini 19. yüzyılın romantizminden 20. yüzyıla ve modern çağın büyük sanat serüvenine taşıyan sanatçının tutkulu evreniyle buluşturmaya hazırlanıyor.