Rodman: Kim'e Trump'ın kitabını verdim, barış yolunu açtım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore lideriyle zirvesini bir-iki ay içinde Trump'la buluşmasının takip etmesi beklenirken, ABD'nin Kuzey Kore'ye 'basketbol elçisi' konuştu. Denis Rodman, barış yolunun taşlarını kendisinin döşediğine işaret etti.

Kuzey Kore'yi Şubat 2013'ten beri birçok kez ziyaret ederek lider Kim Jong-un'la kendi ifadesiyle 'ömür boyu dostluk' kuran ünlü eski basketbolcu Dennis Rodman, Kim'le görüşen ilk ABD'li sıfatıyla 'uzman' değerlendirmeleri yaptı.

Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da gerçekleşen zirveyi bir-iki ay içinde Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvenin takip etmesi beklenirken NBA efsanesi, bu yolda yaptığı katkıları anlattı.

'KİTABI OKUYUNCA TRUMP'I TANIDI'

TMZ'ye mülakat veren Rodman, Haziran 2017'de Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyarette, Trump'ın 1987 tarihli 'The Art of the Deal' (Anlaşma Sanatı) isimli kitabını Kim'e hediye ettiğini söyledi.

''Onun doğum günü için son gittiğimde kendisine Donald Trump'ın kitaplarını verdim, Trump ve Amerikalılarla ilgili şeyler verdim. Bence o zaman Trump'ın kim olduğunun farkında değildi, ta ki kitabı okuyuncaya kadar'' diyen Rodman, şöyle devam etti:

'HER ŞEYİ BEN YAPMADIM, AMA KATKIDA BULUNDUM'

''Tümüyle kendime mal etmek, kendime yontmak, 'tüm bunları ben yaptım' demek istemiyorum, niyetim bu değil.''

Bununla birlikte üstlendiği fahri spor elçisi rolünün, Kuzey Kore ile hem Güney Kore hem de ABD arasında daha dostça bir söylemin oluşmasına ya da en azından bir konuşma oluşmasına katkıda bulunduğu görüşünü dile getiren Rodman, ''Basketbol diplomasisi tüm bu noktaya gelinmesini sağlayan bir yankı yarattı'' dedi.

Washington Post gazetesi, Rodman'ın geçen yılki ziyaretinin Trump tarafından Kuzey Kore'deki ABD'li esirlerin serbest bırakılması ve iki ülke arasında bir iletişim kanalı açılması için organize edildiğini iddia etmişti.

TRUMP 2014'TE REDDETTİĞİ YOLA GİRDİ

Kendisini Trump'ın eski dostu addeden, Trump'ın 'Celebrity Apprentice' programında yarışmış ve seçim kampanyasını desteklemiş olan Rodman, Kuzey Kore ile olası barışa katkıda bulunacağına inandığı Trump'ı, ABD başkanlık seçimlerine aday bile olmadan önce iknaya çalışmış. Trump'ın tepkisini ise 2014 tarihli bir tweetinden öğrenmek mümkün:

''Çılgın Dennis Rodman, kendisiyle birlikte Kuzey Kore'ye gitmek istediğimi söylüyor. Böyle bir şeyi hiç konuşmadım, hiç ilgilenmiyorum, dünyada gitmek isteyebileceğim son yer.''

'KUZEY KORE BENDEN TRUMP'LA KONUŞMAMI İSTEDİ'

Ancak Trump'ın bu tavırlarından yılmayan, aralık ayında Trump ile Kim'in 'birleştiğini' yazan bir tişört giyerek fotoğrafını paylaşan NBA'in haylazı, şunları söyledi:

''Donald Trump'tan bir şey istiyor değilim, Donald Trump'ı severim, o iyi bir dosttur, ondan hep benimle konuşmasını istedim, çünkü Kuzey Kore halkı ve hükümeti kendi talepleriyle ve sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili benden Trump'la konuşmamı istiyor. Ben ABD Başkanı değilim, sadece bir kişiyim. İşler yolunda girdiği için öyle mutluyum ki.''