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Roger Federer tenisi bırakacağını açıkladı

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Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Laver Cup'ta son kez korta çıkacak.
Roger Federer tenisi bırakacağını açıkladı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup’ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamasında, “Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam’lerde ya da ATP Turu’nda değil.” diyen Federer, İngiltere’nin başkenti Londra’nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Cup’ın katılacağı son turnuva olacağını bildirdi.

“KABUL ETMELİYİM”

Üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon’dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, “Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500’den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim.” ifadelerini kullandı.

8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon’ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık’ta elde etmişti.

310 HAFTA ZİRVEDE KALMIŞTI

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.

Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte “en çok grand slam kazanan erkek sporcu” listesinde Federer’in üstüne çıktılar.

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