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Rogers: Aşı olmak toplumsal bir sorumluluktur!

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"Aşılanma sadece bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluktur. Aşı olmamayı seçen her bir birey yaşlı bir insanımızı, bağışıklık sistemi düşük bir kişiyi, risk grubunda olan veya aşı yaşı gelmemiş birisini riske atmaktadır."
Rogers: Aşı olmak toplumsal bir sorumluluktur!
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