Rogers: Aşı olmak toplumsal bir sorumluluktur!

Aşılanma sadece bireysel bir seçenek değil, toplumsal bir sorumluluktur. Aşı olmamayı seçen her bir birey yaşlı bir insanımızı, bağışıklık sistemi düşük bir kişiyi, risk grubunda olan veya aşı yaşı gelmemiş birisini riske atmaktadır.— jalerefik (@JaleRefik) November 11, 2021
Bu toplumsal sorumluluğumuzu unutmadan hareket etmemiz önemlidir.— jalerefik (@JaleRefik) November 11, 2021
Hurafelere inanmayın, bilimden şaşmayın. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak için lütfen aşı olun.
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