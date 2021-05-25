Rogers: Başbakan'ın ağzından yazılan bilgiler doğru değil!

İşte açıklama;
Sayın Başbakanı kim bilgilendirdi bilmiyorum. Ancak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir üyesi olarak, Başbakan’ın ağzından yazılan aşağıdaki bilgilerin doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Sayın Başbakanı kim bilgilendirdi bilmiyorum. Ancak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir üyesi olarak, Başbakan’ın ağzından yazılan aşağıdaki bilgilerin doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. https://t.co/17apERUEGl— jalerefik (@JaleRefik) May 25, 2021
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