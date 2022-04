“ÜLKENİN CİDDİ SORUNLARINA EĞİLEN YOK, TEK YAPTIKLARI SUNİ GÜNDEM YARATMAK”



Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, siyasette kişilerin değil zihniyetin değişmesinin gerekliliğine vurgu yaptı; Ulusal Birlik Partisi’nde her şeyin yoluna girecek umuduyla başkan değiştirdiğini ama liyakatsız atamaların, parti içi çekişmelerin, koltuk yarışlarının bitmediğini, artarak devam ettiğini söyledi. Televizyon programına katılarak gündemi ele alan açıklamalar yapan Rogers şöyle konuştu: “Uzun zamandır ülkede sıkıntılı günler yaşıyoruz. Mevcut sıkıntılarımızın üstüne pandemi, dünyadaki ekonomik kriz de eklenince TL’nin de değer kaybetmesiyle ekonomide dibi gördük diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar, UBP’nin içinde yaşanan çekişmeler ülkeyi daha kötü bir noktaya götürdü. Herkes bu yaşanan olumsuzlukları seçimin temizleyeceğini düşündü. Kurultay oldu, yeni başkan seçildi ama hiçbir şey değişmediğini gördük. Aynı yönetim sıkıntıları, aynı çalkantılar, parti içi çekişmeler, koltuk kapma yarışları devam etti. Üzülerek görüyoruz ki; ülkenin ciddi sorunlarıyla uğraşmak yerine suni gündemleri takip etmek zorunda bırakılıyoruz. Bu halk bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor. Son iki yıldır yaşananlar ‘Hangi parti gelirse gelsin bir şey değişmez’ anlayışının doğru olmadığını gösterdi. Mesela, UBP HP’yle koalisyon yaptığında pandemi krizi yeni başlamışken ciddi kararlar almayı gerektiren, hata payı çok olmayan bir süreci en iyi şekilde yönetebildik. Şu anda bakıyoruz, Bakanlar Kurulu’nun her toplantısı menfaatler doğrultusunda görevden alma, atama, olmayan kamu kaynaklarını çarçur etme merkezinde yapılıyor. Sosyal Sigortalar battı ama yine oraya sınavsız münhalsiz 10 kişi aldılar. Bunun gibi öyle çok örnek var ki…”



“SÖYLEMLERDEKİ TUTARSIZLIKLAR VE PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER ÜLKEYİ BU NOKTAYA GETİRDİ”



Hükümette yaşananların Brezilya dizilerini aratmadığını anlatan HP Milletvekili Rogers, ülkenin ciddi sorunlarının son plana atıldığını ve bundan üzüntü duyduklarını söyledi: “Ülkemizin gerçek sorunlarını konuşmak yerine, parti içi meselelerle boğuluyoruz. Sunat Atun ile Başbakan arasında yaşananlar hiç hoş değil. Belli bir parti disiplini olmak zorundadır. Söylemlerde de sık sık tutarsızlıklar olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda yaşanan iki farklı kriz var; ikisi de ekonomi temelli. Biri alkollü içki fiyatlarındaki artış, diğeri elektrik zammı. İçki fiyatlarındaki artış turizme de olumsuz yansıyacaktı. Zamların belli oranda geri alındığı söylendi ama karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı, gerekçe olarak kişilerin Covid olması öne sürüldü. Başbakan ve Maliye Bakanı’nın arasındaki söylem farkları, çekişme bizi bu noktaya getirdi. Bakanın görevden alınması Başbakan’ın inisiyatifinde olmalıdır ama Cumhurbaşkanı düşünmek istediğini söylüyor. Hükümeti istifaya taşıyan bir süreç… Aslında bu yaşananlar Türkiye’yle olan ilişkilerimizi de zedeliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu Türkiye’ye danışacağı söyleniyor. Her adımda izin almak, kendilerinin başlattığı bir gelenek. Bunu yapıp iki eşit egemen devleti savunmak da tutarsızlıktır. Bunlar ilişkilerimizi zedeleyen işler.”



“DENİZİ KİMİN BİTİRDİĞİ ORTADADIR AMA DEĞİŞİM İÇİN HİÇBİR ÇABA YOKTUR”



Siyasette zihniyet değişikliğinin öneminin altını çizen Jale Refik Rogers, zihniyet değişikliği olana kadar yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğunu belirtti. Rogers, “Sayın Fikri Ataoğlu, kaç kez aynı göreve geldi, hala daha bir başkası da aynı maaştan faydalansın diye durmadan müdür değişikliği yapıyor. Sayın Faiz Sucuoğlu çıkıp ‘Deniz bitti’ dedi, denizi kimin bitirdiği çok açık ama bunu değiştirmek için hiçbir çaba da sarf edilmiyor” diye konuştu.