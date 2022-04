“DEVLET İŞ YAPAMAZ HALE GETİRİLDİ, YİNE HALKIN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR”



Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, ülke olarak kötü bir dönemden geçildiğini, yaşanan gelişmeler nedeniyle çoğu insanın siyasetten soğuduğunu belirtti. Televizyon programına katılarak değerlendirmelerde bulunan Rogers, “Toplumun ihtiyaçlarına yanıt verilmesinin elzem olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde siyasi çekişmelerin toplum menfaatinin önüne geçmiş olması ve halkın ihtiyaçlarına yönelik bir adım atılmıyor olması tabloyu daha vahim bir hale getiriyor. Ülkeyi yangın yerine çevirdiler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayıp her geçen gün kötüleşen bir sürecin söz konusu olduğuna dikkat çeken HP Milletvekili, şöyle konuştu: “UBP başkanlığında kurulan hükümetlerde sıkıntılar yaşandı. Önce kurultaylarını yapamadılar, seçilmiş değil atanmış bir başkanla hükümet kurdular. O dönem sorun olarak seçilmiş bir başkan olmamasını gösterdiler ve kurultay sonrası durumun düzeleceğini söylediler. Geldiğimiz noktada, %61’le parti başkanı seçilmiş biri var. Bir önceki seçimden daha yüksek oy aldılar, istikrar vaadiyle yola çıktılar ama ülkeye en büyük istikrarsızlığı yaşattılar. Bir bakanı görevden alamayıp hükümeti yeniden kurmak zorunda kalmış bir Başbakan var. Yaşananlar gösteriyor ki, ne kadar çoğunluğa sahip olduğunuz değil, birlik ve ekip olarak çalışıp halkın sorunlarını ne kadar çözebildiğiniz önemli. UBP’nin topluma dair konulardan çok uzak olduğunu görebiliyoruz. Parti içi meseleler yine halkın önüne geçti, devlet iş yapamaz hale getirildi. Yaşananları üzülerek izliyoruz.”



“CUMHURBAŞKANI MECLİSİN RANDIMANLI ÇALIŞMASINI ENGELLEDİ”



Memleketin ciddi sorunları olduğunu görmemek mümkün değil. Türk Lirası’nın değer kaybı, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörlerin nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz” diyen Jale Refik Rogers, ülkedeki yapısal sorunların bir türlü çözülememiş olmasının mevcut krizi derinleştirdiğini ifade etti. Seçimden sonra meclisin randımanlı bir çalışmaya geçemediğini belirten Rogers konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Tam Ad-Hoc Komite kurularak Meclis Belediyeler Reformu’yla ilgili çalışmaya başlıyordu ki, Sayın Ersin Tatar’ın bir bakanın görevden almasına ayak sürmesi hükümetin düşmesine sebebiyet verdi. Bununla da kalmadı; tüm yasalar kadük oldu. Şimdi bütün yasaları sil baştan meclise göndermesi gereken bir dönem bizi bekliyor. Ülkeye boşa kürek çektiriyorlar.”



“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN TEMEL DEĞERİ, HOŞGÖRÜ BİZİM TOPLUMUMUZUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİDİR”



Cumhurbaşkanı’nın atacağı her adımı yasalardan aldığı yetkiye göre atması gerektiğini, keyfi davranma lüksünün olmadığını vurgulayan HP Milletvekili, KKTC’nin kültürünün hoşgörü temeline kurulduğunu, ifade özgürlüğünün de demokrasinin en temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. Rogers, “Toplum olarak düşüncelerimizi rahatlıkla ifade ettiğimiz, uyuşmasak da sonrasında oturup kahve içebildiğimiz bir yaklaşımımız vardır ve bu çok değerlidir. İfade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmalıdır. Bu noktada Sayın Tatar’ın tavır ve yaklaşımları endişe vericidir. Dış Basın Birliği’ndeki olay herkesin gözü önünde yaşandı. Bir gazetecinin görüşlerini beğenmediği için gidip başka bir ülkenin elçiliğine şikayet etmesi kabul edilebilir değildir. Bu iki ülke arasındaki ilişkileri de zedeliyor. Biz ayrı bir devletiz, ayrı yasalarımız, kendi kendimizi yönetme iddiamız var. Bunun aksi davranışlar yanlıştır” diye konuştu.