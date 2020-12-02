Rogers: Dört parti başkanının da içinde olmadığı, tamamen teknokrat bir kabine önerdik

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, hükümet görüşmelerine ve partinin yaklaşımına ilişkin bilgi verdi. Hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini ve her şeyin masada olduğunu söyledi. Parti olarak gerçek bir teknokrat hükümet kurulmasını önerdiklerinin altını çizen Rogers, hiçbir partinin seçimi düşünmeden iş yapmaya odaklanmasının önemine vurgu yaptı.

Televizyon programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Genel Sekreter, hükümet çalışmalarına zarar vermemek adına parti olarak özellikle açıklama yapmamayı seçtiklerini ancak gerçekle bağdaşmayan bazı yorumların yapıldığını ifade etti. Rogers, Halkın Partisi’nin kurulacak hükümette teknokrat bir kabine oluşturulacaksa, dört partiden hiçbirinin parti başkanlarının kabinede bulunmaması yönünde öneri yaptıklarının altını çizdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da görüşmeler esnasında kendisinin başbakan olma yönünde bir ısrarı olmadığını deklare ettiğini belirterek, onun teknokrat kabine önerisi üzerine bu teklifi yaptıklarını belirtti. Tıpkı geçmiş zamanda CTP’nin öncülüğünde kurulan Sibel Siber seçim hükümetinde olduğu gibi; hiçbir parti başkanının ve milletvekilinin kabinede yer almadığı, tamamen teknokrat bir seçim hükümetinin oluşturulmasına Halkın Partisi olarak sıcak baktıklarını ifade eden Jale Refik Rogers, böylece kişilerin seçim odaklı hareket etmesinin engellenebileceğini söyledi. Rogers, hükümet kurma çalışmalarının hala masada olduğu ve bir hükümet oluşumu ile ilgili netleşen bir fotoğraf ortaya çıkması durumunda bunu Halkın Partisi parti meclisinin onayına sunacaklarını söyledi