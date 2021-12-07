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Rogers: HP, doğru kararların doğru zamanda alınmasında rol aldı

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Halkın Partisi Milletvekil Jale Refik Rogers, sürüdürülebilir turizm için turizm ve çevrenin bir birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.
Rogers: HP, doğru kararların doğru zamanda alınmasında rol aldı

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, TV 2020’de İsmet Esenyel’in sunduğu “Turizm Hayattır” programına konuk oldu Rogers, sağlıktan turizme ülke gündemini değerlendirdi.


Halkın Partisi Milletvekil Jale Refik Rogers, sürüdürülebilir turizm için turizm ve çevrenin bir birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.


Rogers, sürdürülebilir bir turizm ve çevre için, gelişen dünya düzenine uyum sağlayarak gelişme noktasında ülkemizin önünün açılması gerektiğine dikkat çekerek “Diğer yandan da ülkemizin doğal güzelliklerini ve  kültürel mirasını koruyarak bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmamız önemlidir” dedi.


Lokomotif sektör olan turizmin çeşitlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Rogers, özel ilgi turizmine yönelik ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini, İngiltere gibi Kuzey Kıbrıs’ı iyi bilen ülkelere yönelik tanıtımların özellikle bu pandemi döneminde artırılmasının önemli olduğunu, diğer yandan da İskandinavya gibi tarifeli sefer olmayan ülkelerden charter uçuşların da desteklenmesi gerektiğini savundu.


Su altı gözlem turları, dağ yürüyüşleri, kaya tırmanışı gibi özel ilgi turizmiyle ülke tanıtımının geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Rogers, bunların da sürdürülebilir olması için planlı yaşamdan kopuk bir turizm olamayacağını, bunun planlı yaşam ve çevre bilinci ile bir bütün olarak çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.


Bunun yanısıra, pandemi döneminde de ülkemize gelecek turist sayısını artırmak için hızlı karar alınması gerektiğinin ve turistlerin ülkeye gelişlerini kolaylaştıracak bir takım adımların atılması gerektiğinin altını çizen Jale Refik Rogers, “Uluslararası alandan ülkeye geliş kurallarını zamanında belirlemek, websitelerini  güncel ve bilgiye kolay ulaşılır şekilde düzenlemek, Ercan havaalanında girişleri kolaylaştırmak tam da bu noktada büyük önem taşımaktadır” dedi.
Covid-19 ile mücadelede aşı olmanın önemine vurgu yapan Rogers, “Bilim insanlarının çağrılarına kulak verilmeli. Herkes kış aylarının yaşandığı bu günlerde aşı olmayı ihmal etmemeli” dedi.


“TANITIM BÜTÇELERİ DOĞRU YERLERE KULLANILMALI”
Rogers sözlerini tamamlarken, “Azerbaycan’dan gelecek üç kişi için 69 bin sterlin tutarında bir bütçe ayrıldı. Bu parayı hiçbir turist gelmeyen, ülkemizi tanımayan Azerbaycan’a değil de, bizi tanıyan İngiltere pazarında pazarlama yapmak için harcasak çok daha fazla getirisi olur. Özellikle pandemi sürecinde kısa vadede gerçekçi ve hızlı getirisi olabilecek noktalara yönelmek gerekiyor” diye konuştu.


“BELİRSİZLİK TURİZM VE EĞİTİM SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ”
Geçtiğimiz yaz aylarında turizm konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirten ve bunu pandemi sürecini yönetmedeki belirsizliğe bağlayan Rogers, hızlı karar alabilmenin öneminin altını çizdi.
Rogers, KKTC’nin seyahat için güvenli bir ülke olup olmadığının yeteri kadar anlatılamadığına işaret ederek, gerek turizm, gerekse yüksek öğrenimde hızlı karar alma noktasında yaşanan eksiklikleri eleştirdi ve bu durumun ülkenin lokomotif sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti.


“TARIMCI VE OTELCİ BİR ARAYA GETİRİLMELİ”
Ükedeki turizmde diğer önemli unsurun tarımcı ve otelciyi bir araya getirmek ve yerli üretime daha fazla destek vermek olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinde dünyada pahalılık yaşandığını söyleyen Rogers, nakliye ücretlerinin arttığını ifade ederek ülkemizde üretimin teşvik edilmesinin ve dışa bağımlılığa karşı önlem almanın önemli olduğuna dikkat çekti.
Özel ilgi turizmiyle ülke tanıtımının geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Rogers, ülkenin doğasının, mutfağının, kültürünün ve tarihinin tanıtımının önemli olduğunu ancak turizmin sürdürülebilir olması için planlı yaşamdan kopuk bir turizm olamayacağını, bunun imar yasaları ve çevre ile bir bütün olarak çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
 
“HP, DOĞRU KARARLARIN DOĞRU ZAMANDA ALINMASINDA ROL ALDI”
Rogers, milletvekili olduktan sonra Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hazırlanıp Meclis’ten geçmesi için yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak, “Eğer o yasa olmasaydı, pandemi sürecinde sağlıkla ilgili belli kararları almak siyasi erkin iki dudağı arasında olacaktı ve ülkemizde çok daha fazla insan hayatını kaybedecekti” dedi.
Rogers, pandemi başladığında  hükümette olan Halkın Partisi’nin, doğru kararların doğru zamanda hızla alınmasına ve birinci dalganın hafif geçirilmesindeki rolünün önemine de işaret etti.
 
 “DENETİMLERDE SIKINTI VAR”
Rogers konuşmasına şöyle devam etti:
“1102 çalışmıyor, temaslı takip ekibi yetersiz kalıyor. Pandemi hastanesinde sorunlar yaşanıyor. Süreç iyi yönetilmiyor. Üst kurulun aldığı kararlar uygulanmıyor ve denetlenmiyor. Adapass denetimi yapılmıyor. Belediyeleri denetim konusunda teşvik için Bulaşıcı Hastalıklar yasasında cezalardan elde edilen gelirin belediyelerin kasasına girmesi konusunda değişiklik yapıldı. Ancak, Belediyeler denetim yapmıyor. Hükümetin de belediyelere herhangi bir yaptırımı bu güne dek olmadı.”


 “İNSANIMIZ AŞIDAN KAÇMASIN”
Son günlerde görülen Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’la ilgili de konuşan Rogers, Güney Afrika’da yaygın bulaşın yaşandığını ve bu varyantın hızla diğer dünya ülkelerinde de tespit edilmesiyle bundan sonra bu varyantın tüm dünyada baskın bir tür olabileceğine dikkat çekti.


Yeni varyantın bulaşıcılık ve öldürücülüğünün, yapılacak incelemeler sonucunda görüleceğini belirten Rogers, toplumun aşılanmaktan kaçmaması gerektiğini belirtti.


Bir çok ülkede aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşanmasına rağmen KKTC’de bu durumdan söz edilemeyeceğini söyleyen Rogers, “Aşı bolluğuna rağmen aşılanma istediğimiz noktada henüz değil. Sağlık Bakanlığı da  aşı konusunda farkındalık yaratma noktasında yeterli değil” dedi. 


HATIRLATMA DOZU MUTLAKA YAPILMALI”
İki doz Sinovac olanların üç aydan sonra artık aşılı sayılmadığını anımsatan Rogers, mutlak surette hatırlatma dozunun yapılması gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın kış aylarına girildiği bu günlerde aşı konusunda daha ciddi çalışmalar yapmasının gerektiğini belirten HP Milletvekili Rogers,  hükümetin aşı olunması yönündeki çağrılarının, halkı bilgilendirme konusunda yeterli olmadığını belirtti.
Rogers, “Toplumun büyük çoğunluğunu aşılanmadan sağlık açısından hiç birimiz güvende değiliz. Toplum bağışıklığı turizmin önünün açılması açısından da büyük önem arz ediyor” dedi

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