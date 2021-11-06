  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Rogers: HP olarak bütçe için ni̇saba destek verebi̇leceğimi̇zi̇ söyledi̇k

» »
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısına katılan HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers BRT’de 18. Saat programında değerlendirmelerde bulundu.
Rogers: HP olarak bütçe için ni̇saba destek verebi̇leceğimi̇zi̇ söyledi̇k

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısına katılan  HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers BRT’de 18. Saat programında değerlendirmelerde bulundu.

HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers, “şuanda istifa eden azınlık hükümeti bütçeyi Meclis’e göndermemiştir. Bütçenin ne olacağı hala bir muallaklık taşıyor. 9 Ocak tarihine kadar bütçenin tamamlanması  çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bizlerin önerisi bugün bütçenin de geçirilebileceği en erken seçim tarihinin konuşulması noktasındaydı. Muhalefetteki tüm partiler bütçenin  geçip seçime gidilmesi konusunda hem fikirdir. Halkın Partisi olarak bizler aynı zamanda toplantıda bütçe için nisaba destek verebileceğimizi de söyledik” dedi.

Rogers, Seçim ve Halkoylaması Yasasında değişiklik yapılacağını göz önünde bulundurarak, komitelerde onaylanmış daha genel kuruldan geçmemiş bazı yasaların da yasallaşarak en erken tarihte seçime gidilmesi konusunda önerilerini yaptıklarını söyledi.

“Seçimin 9 Ocak değil belki Ocak ayının sonuna doğru yapılabileceği konuşuldu” diyen HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers, yarın bir Danışma Kurulu toplantısı olduğunu ifade etti.

Rogers, “Bugün (6.11.2021) Danışma Kurulu toplantısının gündemine seçim tarihi maalesef alınmadı. Ümit ederiz belki hafta başı bu konu ile ilgili tekar Danışma Kurulu toplantısı yapılır. Bugün saat 17.00’de gerçekleşecek Danışma Kurulu’nun gündemi daha çok hükümetin programının Pazartesi günü Meclis’te okunabilmesi için karar alınması ile ilgili bir toplantıdır”dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN VE KKTC, BİR MİLLETİN EVLATLARIDIR”06 Kasım 2021 Cumartesi 11:53
  • Rogers: HP olarak bütçe için ni̇saba destek verebi̇leceğimi̇zi̇ söyledi̇k06 Kasım 2021 Cumartesi 11:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar: İki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesi ihlal edildi06 Kasım 2021 Cumartesi 11:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Özel Gereksinimli Çocukları Topluma Kazandırmak Hepimizin Görevidir06 Kasım 2021 Cumartesi 11:02
  • Dikkat! Gazimağusa’da telefon hatları arızalı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:46
  • Hesap tartışmasında burnunu kırdı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:35
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu06 Kasım 2021 Cumartesi 10:29
  • Spor salonunda çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:28
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Açıklandı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:01
  • Polis ve İtfaiye Münhali İçin İngilizce Sınavı Bugün Yapılıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti