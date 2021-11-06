Rogers: HP olarak bütçe için ni̇saba destek verebi̇leceğimi̇zi̇ söyledi̇k

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısına katılan HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers BRT’de 18. Saat programında değerlendirmelerde bulundu.

HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers, “şuanda istifa eden azınlık hükümeti bütçeyi Meclis’e göndermemiştir. Bütçenin ne olacağı hala bir muallaklık taşıyor. 9 Ocak tarihine kadar bütçenin tamamlanması çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bizlerin önerisi bugün bütçenin de geçirilebileceği en erken seçim tarihinin konuşulması noktasındaydı. Muhalefetteki tüm partiler bütçenin geçip seçime gidilmesi konusunda hem fikirdir. Halkın Partisi olarak bizler aynı zamanda toplantıda bütçe için nisaba destek verebileceğimizi de söyledik” dedi.

Rogers, Seçim ve Halkoylaması Yasasında değişiklik yapılacağını göz önünde bulundurarak, komitelerde onaylanmış daha genel kuruldan geçmemiş bazı yasaların da yasallaşarak en erken tarihte seçime gidilmesi konusunda önerilerini yaptıklarını söyledi.

“Seçimin 9 Ocak değil belki Ocak ayının sonuna doğru yapılabileceği konuşuldu” diyen HP Grup Başkan Vekili Jale Refik Rogers, yarın bir Danışma Kurulu toplantısı olduğunu ifade etti.

Rogers, “Bugün (6.11.2021) Danışma Kurulu toplantısının gündemine seçim tarihi maalesef alınmadı. Ümit ederiz belki hafta başı bu konu ile ilgili tekar Danışma Kurulu toplantısı yapılır. Bugün saat 17.00’de gerçekleşecek Danışma Kurulu’nun gündemi daha çok hükümetin programının Pazartesi günü Meclis’te okunabilmesi için karar alınması ile ilgili bir toplantıdır”dedi.