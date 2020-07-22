Rogers: HP olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz

HP ile UBP arasında soğuk rüzgarlar...

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner’in İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a “Küçük kadın” benzetmesini eleştirdi.

Ersan Saner’in haddini aştığına dikkat çeken Rogers, “Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir” dedi.

Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle:

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner bugün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarda, haddini aşan, kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur.

Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir.

Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz.

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