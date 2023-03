Rogers: Hükümet Eliyle Çevre Katliamına Tamam mı, Devam mı?

“HÜKÜMET ELİYLE ÇEVRE KATLİAMINA TAMAM MI, DEVAM MI? ”

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, hükümeti çevre konusunda duyarsız olmakla suçlayarak eleştirdi. Hükümet eliyle bir çevre katliamı yapıldığına dikkat çeken Rogers, yanan ormanları hatırlatarak monokültür bir ağaçlandırma çerçevesinde sık sık çam ağaçları ekilmesini, giderek çoğalan çam kese böceği sorununda büyük bir etken olduğunu belirtti.

Gerek yeniden ormanlaşmada gerek çam kese böceği ile mücadelede bilim ışığında, bilir kişilerden oluşan bir ekibin çalışmaları doğrultusunda doğanın hassas dengesinin zarar görmeyeceği şekilde adım atılmanın kritik bir unsur olduğunu anlatan Rogers, “Geçtiğimiz ay depremde ihmallerin Türkiye’de ve burada halkımıza ne zararlar verdiğini gördük. Bu tür bir bakış açısıyla, geçici çözümlerle çevre konularına yaklaşılırsa, bunlar ülkemizde çevre cinayetlerine yol açmaya devam edecek, hükümet eliyle çevre katliamları devam edecektir. Dolayısıyla hükümetin de bir karar vermesi gerekir. Çevre katliamına tamam mı, devam mı?” ifadesini kullandı.

Rogers yaptığı açıklamayı şu sözlerle sürdürdü: “Ormanların sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlıları gelmektedir. Bunların da başında, hepimizin artık yakından tanıdığı, son yıllarda ülkemizde artarak çoğaldığını gözle gördüğümüz cam kese böceği gelmektedir. Ülkemizde birçok konuda olduğu gibi çevreyi tehdit eden biyolojik faktörlerle ilgili entegre bir mücadele programı bugüne kadar olmamıştır, geçmişte yapılan denemelerin de arkası gelmemiştir. Hükümet edenler, birçok konuyu unuttuğu gibi, ormanlarımızın ciğerlerimiz olduğunu unutmuş görünmektedir. Bu hükümet ve öncesinde gene aynı kişilerden oluşan hükümetler ormanlarımızı tamamıyla gözden çıkartmış, son iki yıldır gerekli mücadele yapılmamıştır. Takipçisi olmamız bundan sonra aynı sorunların her yıl tekrar yaşanmaması açısından sorumluluğumuzdur, karşımızda bir şey yapmaya niyetli bir hükümet varsa tabii.”

“ÇAM KESE BÖCEKLERİNİN ARTIŞININ NEDENİ İLAÇLAMADAKİ İHMALDİR”

İki yıldır ilaçlamanın kesintiye uğradığına dikkat çeken bağımsız milletvekili,

“Öyle bir bilinçsizlik ki pahalı diye veya personel yok diye zamanında yapılmayan uygulamalar çarpan etkisi ile hem çok daha büyük maddi zararlara sebebiyet veriyor, hem de çevreye geri dönüşü olmayan zararlar verebiliyor. Bu sene küresel ısınmanın etkisi ve hava sıcaklığının iklim normalleri üzerinde seyretmesi ile çam kese böceğinin daha erken doğada zarar yaratmasına sebebiyet verdi. Bu aslında Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de böyle. Ülkemizde ve bu çevre bölgelerde şu anda genel olarak bir artış olduğu gözlenmektedir ve bu belli aralıklarla, yaklaşık her beş yılda bir, olabilecek bir şeydir. Ancak, ülkemizde Orman Dairesi’nin görevini bu anlamda bir süredir yerine getirmemiş olması, şu anda dağlarımızda gördüğümüz bu yıkımın bir doğa olayından öte ihmale dayalı olduğunu düşündürmektedir” dedi.

“YANAN ORMANLAR YENİDEN CANLANDIRILIRKEN BİYOÇEŞİTLİLİK ESAS ALINMALIDIR”

Çevre cinayetlerine son vermek için entegre bir sistem kurmanın, mücadeleyi kalıcı ve sürdürülebilir bir hale getirmenin hayati önemde olduğunun altını çizen Jale Refik Rogers, kurulacak sistemin her yeni gelen müdürle her yeni gelen hükümetle değişmeyecek bir hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ülkede uzun süredir monokültür ormancılık yapıldığını, biyoçeşitliliğe önem verilmediğini belirten Rogers, yanan ormanların yerleri yeniden hayata döndürülürken stratejik bir plan eşliğinde bilimsel dayanakların baz alınması gerektiğini söyledi: “Biz son yıllarda iki büyük orman yangını daha yaşadık, biri Kalkanlı bölgesinde biri Mersinlik bölgesinde. Bu ormanların stratejik bir plan çerçevesinde tekrar hayata döndürülmesi ve bunun bilir kişiler ile birlikte bilimsel veriye dayalı şekilde yapılması önemlidir. Yanan bölgelerde ağaçlandırma noktasında yerine göre belli alanlarda karışık ormanlar yaratarak bu adada biyoçeşitliliği korumamız lazım. Ormanları geri dönüştürürken sadece çam değil, selvi, yaban zeytini, şinya gibi bitkiler ekerek karışık ormanlar yaratmamız lazım. Ama ne yazık ki Orman Dairesi şu anda şinya bile üretmiyor (ki şinya hem su istemez hem kuşlar için iyidir). Hepimiz biliyoruz ki doğada her şey bir dengeden ibarettir. Şu anda sorumluluk sahibi belediyeler bazı adımlar atmaya çalışıyor; ancak çam kese böceği ile mücadelede doğru biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılması yanında bu mücadelenin doğru zamanda yapılması da önemlidir. Çünkü unutulmamalıdır ki yanlış zamanda yapılan biyolojik ilaçlama tür ayırımı yapmadan bütün böceklere etki edebilmekte ve biyoçeşitliliğe de zarar vermektedir. Önümüzdeki dönemde çam kese böceği ile havadan ve karadan entegre bir mücadele programı için Orman Dairesi sadece orman mühendisleri ile değil, biyoçeşitliliği korumak için incelemeler yapacak, birlikte plan program yapacak biyologlar ve diğer uzmanların da içinde olduğu bir komite kurmalı ve belediyelerle iş birliği içinde planlama yapmak zorundadır. Personel yok en kolay bahanedir. Halbuki birçok akademisyen ve uzman bunu ücretsiz de yapacaktır, yeter ki bilgi birikimlerinin, paylaştıkları bilgilerin doğru şekilde uygulamaya konulduğunu görsün.”