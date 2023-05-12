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Rogers: Hükümetçilik oynanıyor, yapılmayan icraatlar anlatılıyor

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Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers: Hükümetçilik oynanıyor, yapılmayan icraatlar anlatılıyor
Rogers: Hükümetçilik oynanıyor, yapılmayan icraatlar anlatılıyor

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin icraat yapma konusunda yetersiz kaldığını söyleyerek vatandaşın piyasanın ucuzlatılması, alım gücünün artırılması konusundaki beklentisinin karşılanmadığını anlattı. Sosyal devlet olmak için gidecek çok yol olduğunun altını çizen Rogers, “Hükümetçilik oynanıp yapılmayan icraatlar anlatılıyor, altı boş vaatler veriliyor” dedi. 

 

“Temel tüketim ürünleri ve gıda maddelerinde KDV düşürülmeli, alım gücü artmalı”

 

Temel tüketim ürünlerinde, gıda maddelerinde KDV indirimine gidilmesi, fonların düşürülmesi ve alım gücünün düştüğü bu dönemde bu ürünlere ulaşımın kolaylaştırılması konusunda adım atılması gerektiğini ifade eden Rogers, yanı başımızdaki Güney Kıbrıs’ta 31 Ekim tarihine dek temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfırladığını açıkladı. Rogers şöyle konuştu: “Bu konu uzun zamandır konuşuluyor. Ancak, hükümetin piyasayı ucuzlatmakla ilgili herhangi bir planı olmadığını görüyoruz. Yanı başımızda Güney Kıbrıs ekmek, süt, yumurta, bebek maması, çocuk bezi, hijyen ürünleri gibi temel tüketim malzemelerinde bir süreliğine sıfır KDV uygulamasına gidiyor.  Tekrar tekrar dile getirilmesine rağmen hükümet edenlerin böyle bir gündemi olmadığını görüyoruz. Kamu maaşlarına yapılan artışla övünüyorlar. Halbuki bu artış da hayat pahalılığıyla ilgili. Hükümetin vatandaşın cebine yaptığı bir katkı değil. Kaldı ki; hayat pahalılığı artışı ile birlikte piyasa da pahalanıyor, alım gücü açısından da bir artı sağlanmıyor.”

 

“Sosyal konut projeleri ile gençlerin ev sahibi olmasının önü açılmalı ”

 

Katıldığı televizyon programında Rogers, gençlerin konut sahibi olmasının her geçen gün zorlaştığının altını çizdi. Hükümetin icraat olarak sunduğu 10 yıl vadeli konut kredisinin aylık ödemelerini birçok gencin kazancının karşılamaya yetmeyeceğini, gençlerin konut sahibi olabilmesi için makul fiyata, uzun süreli ödeme planları olan sosyal konut projelerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Dörtlü hükümet döneminde hazırlanan sosyal konut projesini geçmişte kendi projesi gibi duyuran hükümetin, icraatlarını açıklarken sosyal konut projesini konu bile etmemesinin üzücü olduğunu ve hükümetin halkın ihtiyaçlarından ne kadar kopuk olduğunu gösterdiğini söyledi. 

Kamuda sağlık hizmetlerine ulaşımın giderek zorlaştığını, kamudaki eğitimin ise ihtiyaçları karşılamadığını aktaran Jale Refik Rogers, bu zorluğun halkı özele gitmeye yönlendirdiğini belirtti ve ekledi: “Okulların öğlene kadar olması ve birçok devlet okulundaki altyapı yetersizliklerinden dolayı, çalışan anne-babalar maddi zorluklara rağmen çocuklarını özel okullara göndermeyi tercih ediyor. Artan okul fiyatları ile önümüzdeki yıl birçok çocuğun özelden devlet okuluna geçmesi bekleniyor. Hükümete baktığımızda bağışlarla yapılan okullar hükümet icraatı gibi sunuluyor. Hastane veya okul yapıldığında içini nasıl doldurduğunuz önemlidir. Örneğin birçok devlet okulumuzun laboratuvar altyapısı, spor merkezi yoktur. Okullardaki altyapı yetersizliği pandemide net bir şekilde görüldü ve bedelini yine çocuklarımız ödedi. Hükümetin eğitimi bir öncelik haline getirmemesi gelecek nesillere büyük zararlar verecek. Sağlıkta da durum benzer.  Pamuklu’ya hastane yapılacağı dün icraatlardan birisi olarak açıklandı. Dipkarpaz gibi merkezden uzak bölgelere yakın olan sağlık merkezlerini  güçlendirerek halka kalp sağlığı, dahiliye ve benzeri alanlarda hizmeti bile ayağına götüremeyen hükümet yeni bina yapmayı konuşuyor. Yeni bir merkez yapmadan önce mevcut sağlık merkezlerini personel açısından güçlendirerek, her alanda doktorun o merkezlerde bulunması sağlanmalı, her bir doktor vizitesi için Mağusa Hastanesi’ne veya Burhan Nalbantoğlu’na gitmek zorunda kalmasının önüne geçilmelidir.”

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