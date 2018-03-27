Rogers: "İkinci iş yapan kamu sağlık çalışanının 15 gün içinde görevine son verilecek"

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve dün tekrar görüşülüp oy birliğiyle kabul edilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik: no 2) Yasa Tasarısı’nın daha net hale getirildiğini söyledi.

Rogers, yasanın, bazı maddelerinin “ikinci iş yasağını sulandırdığı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından geri gönderildiğini, yapılan değişiklikle yasanın yeniden Meclis Genel Kurulu’na geldiğini belirtti.

Önceki tasarıya Cumhurbaşkanı’nın yaptığı itirazın haklı olduğunu söyleyen Rogers, “Cumhurbaşkanına katılıyorum. Yasada bazı muğlaklıklar vardı. Daha sonra biz paydaşları dinledik. Bu maddenin olduğu diğer yasalara baktık. Mesela Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası.

İki yasada da “uyarılara rağmen yapmaya devam etmek” diye bir ifade var. Bu ifade, ucu açık bir cümledir. Kaldı ki gerçekten de bunun örnekleri yaşandı. Öğretmenler açısından bu maddenin uygulanmasında sıkıntılar yaşandı.

Kamu Görevlileri Yasası’nda da yine aynı ifade mevcut. Biz bu yasaları değerlendirip bunu daha somut bir hale getirdik. Dün geçen yasa değişikliğiyle başka iş yaptığı tespit edilen kamu sağlık çalışanı önce yazılı ihtar alacak. Ardından da ikinci iş yaptığı yer ile ilişiğini kesmek için 15 iş günü süre tanınacak.

Bu çok daha somut ve uygulanabilir bir şekil oldu. Ne yapılacağı çok kesin ve net hale getirildi. 15 gün sonrasında hala göreve devam ederse, çalışan görevden çıkarılacak" şeklinde açıkladı.