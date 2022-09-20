Rogers isyan etti! "Yeter artık"

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi, İyi İdare Yasası'nın katılım ilkesinin yerine getirilmediği eksik işlem yapıldığı iddiaları gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Şehir Planlama Dairesi’nin konuya ilişkin duyurusu dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Durumla ilgili HP Milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medya hesanından açıklama yaptı.

Rogers, "Çarpık yapılaşma ile doğayı, çevreyi, denizi hepsini bitirecekler. Biz bu filmi Girne’de gördük" dedi.

Rogers'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Gazi Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar planının resmi gazetede yayınlanmasını engelleyen ve sözde daha iyi imar planı yapacak diye yıllarca emirnameyi yürürlükte bırakan UBP ve ortakları, şimdi de emirnameyi eften püften bahanelerle kaldırıp Fasıl 96’ya geçerek bu süreçte göz yumdukları kaçak yapıları ve dahasını izinlendirecekler.

Çarpık yapılaşma ile doğayı, çevreyi, denizi hepsini bitirecekler. Biz bu filmi Girne’de gördük. Ders almayıp aynı şeyleri yapmaya fütursuzca devam ediyorlar.

Şu an için bundan birileri rant sağlayabilir, ancak geleceğini çaldığınız hepimizin çocukları ve torunlarıdır. Yeter artık!