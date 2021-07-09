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Rogers: Kararlar yürürlüğe girmeden kaos başladı, kantarın topuzunu kaçırdınız!

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HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararları daha yürürlüğe girmeden kaos yaşanmaya başladığını belirterek, hükümete önerilerde bulundu.
Rogers: Kararlar yürürlüğe girmeden kaos başladı, kantarın topuzunu kaçırdınız!

İşte açıklama;

Kantarın topuzunu kaçırdınız!

Ülkemizde vaka artışı ciddi rakamlara ulaşmış, sağlık sistemi yüklenmiş ve temaslı takibi zorlaşmıştır. Ve, önlem alınması gereklidir. Ancak, herhangi bir önlem alınırken en önemli unsur kuralın uygulanabilir olmasıdır.

Bir gün önceye kadar binlerce kişilik etkinliklere göz yumulur ve denetim yapılmazken, yeni yürürlüğe girecek kararlarla aşılı bir kişinin bile bir restoranda yemek yeyebilmesi için PCR sonucu ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. Kararlar daha yürürlüğe girmeden, halihazırda test merkezlerinde kaos yaşanmaya başlamıştır.

Çalışan insanların belli aralıklarla test yaptırma koşulu uzun süredir yürürlüktedir. Buna ek olarak alınması gereken tedbirler:
1. Düğün, konser gibi toplu etkinliklerde ve insanların yoğun kitleler olarak bulunduğu ortamlarda test koşulu ve kişi sayısı kısıtlaması getirilmesi
2. Restorant kafe ve diğer küçük ölçek işletmelerde test koşulunun kaldırılması
3. İnsan kalabalığının yüzlerce kişiden oluşmadığı ancak bulaş riskinin yüksek olduğunun saptandığı kapalı alanlarda aşısız kişilerden test talep edilirken aşılı kişilerin bu koşuldan muaf tutulması
4. ve denetim yapılmasıdır.

Sağlık Bakanlığı’nın aşıyı teşvik edecek uygulamalar getirmesi, halkımızın hızlıca aşılanması ve pandemi ile hayat devam ederken halk sağlığının korunması açısından önemlidir.

Sağlık Bakanlığı geç olmadan kararları değerlendirmeli ve uygulanır hale getirmelidir. Yoksa bu kararlarla tek önleyeceğimiz ekonomik çarkların dönmesi olacak; kaos ve bulaş ise artmaya devam edecektir.

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