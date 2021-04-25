Rogers: Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir çözümü destekliyorum

Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir çözümü destekliyorum. Çözümün nasıl olabileceği veya neye benzeyeceği ile ilgili farklı görüşler olabilir, bunlar tartışılabilir. Lakin bir olgu var ki tartışma götürmez; kendi kendini yönetme istenci ile yıllardır müzakere masasında oturan taraf olarak uluslararası arenada ciddiye alınmak istiyorsak, önce biz kendi devletimize sahip çıkıp saygı duyduğumuzu gösterebilmeli ve kendi kendimizi yönetebileceğimizi kanıtlamalıyız. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak için var gücümüzle, bıkmadan usanmadan çalışmalı ve bunu yapabileceğimizi her alanda göstermeliyiz.

Pandeminin uyarı sinyalleri verdiği bu günlerde dün düzenlenen yürüyüş riskli olmasına rağmen bir sürü insanı bir araya getirdi. Bu aslında insanımızın bu değerlere ne kadar önem verdiğini göstermektedir ki, kendilerini ve sevdiklerini riske atmak pahasına orda olmayı seçtiler. Halk pandemiden daha fazla, şu anda hükümet ede(meye)nlerin beceriksizliğinden korkmaya başladı. Hükümet ede(meye)nler de umarım bu çığlığı duyar. Eyy artık!