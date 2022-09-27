Rogers: Kış ayları için salgın eylem planı yapılmalı!

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Kıbrıs TV’de, Haluk Yerli’nin hazırlayıp sunduğu “Sabah Sabah” programının konuğu oldu. Sağlık Bakanlığı ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 vakalarının tekrar artmasına yönelik bir eylem planı bulunup bulunmadığını sorgulayarak “Ülkemizdeki ilaç sıkıntısı büyük bir sıkıntı. Kış aylarına girerken hem ilaç sıkıntısı hem de aşı temini ile ilgili çalışma yapmak öncelik olmalıdır’ dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkelere bu kış Covid-19’un yeni varyantlarının çıkabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olma çağrısını dile getiren Rogers, hem buna hem de grip salgınlarının artma riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Rogers, “Uzmanlar Covid19’da yeni bir dalganın gelebileceğini söylüyor. Vakalar artmaya başlarsa bu insanlar nerede tedavi görecek? Yaz aylarında dalganın pik yaptığı dönemde hastaneye başvuran hastalar muhatap bulamadı. Bununla ilgili bir eylem planının şimdiden hazırlanması, yumurtanın kapıya dayanmasını beklememek gerekiyor” dedi.

“KIŞ AYLARINA GİRERKEN AŞILAMAYA AĞIRLIK VERİLMELİ”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Sars Cov2’nun Omicron ve alt varyantlarını da içeren bivalent aşılar üretildiğini ve Güney’e de bu aşılardan geldiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu aşıların temini ile ilgili girişiminin öneminin altını çizdi. Rogers, “Şu anda Covid 19 hastalığının seyrinin değiştiğini ve hafiflediğini görüyoruz. Virüsün farklı varyantları ve altvaryantları var. Dünyada bunlara yönelik yeni aşılar çıktı. Uzmanlar mevcut kullandığımız aşıların da etkili olduğunu söylüyor ama bivalent aşılar daha etkili. İki toplumlu sağlık teknik komitesi aracılığı ile bir miktar aşı alınabilir ama Sağlık Bakanlığı başka girişimler de yaptı mı bilmiyoruz. Kış aylarına girerken Bakanlığın halkı bilgilendirmesi ve özellikle risk gruplarını aşıya teşvik etmesi gerekiyor.” dedi.

“ACİL TIP UZMANI VE DİĞER BRANŞLARDAKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ”

Rogers, programda kendisine yöneltilen sağlıktaki sorunlar ve Tıp-İş’in gerçekleştirdiği grevle ilgili olarak soruya “Sağlık tabii ki en büyük sıkıntıların yaşandığı yerlerden bir tanesi. Artan nüfus da sıkıntıyı her geçen gün büyütüyor. Zaten mevcut teşkilat yasalarımız sağlık sistemini destekleyecek durumda değil. Acil Tıp Uzmanı ve çocuk psikiyatristi gibi birçok eksik uzmanlık var. Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası bir türlü güncellenemedi. Bunun yapılması için çalışmalar başlamıştı, ancak pandemi girince sağlıkta öncelikler değişti ve tamamlanamadı. İvedilikle yasanın meclise gelmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Sağlık personeli acil servis gibi noktalarda çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Konu sadece para değil, çok büyük fedakarlıklar ediyorlar ama mevcut şekliyle durum sürdürülebilir değil. Sağlık Bakanlığı’nın bu noktada çalışanların daha etkin hizmet verebilmesi için harekete geçmesi gerekiyor” şeklinde cevap verdi. Acil durum hastanesinin Covid dışı hastalıklar için kullanılmasının, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yetersiz kalan kapasitesini desteklemek açısından önemli olduğunu, ancak bu binanın da en verimli şekilde kullanılması için ortak akılla ve bilimsel veriye dayanarak bir planlama yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.