Rogers: Sağlıkçılarımıza, sağlık, kuvvet ve mücadele gücü dilerim...

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama KKTC’de yaşanan korona virüs sürecini değerlendirdi Sağlık çalışanlarına desteğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının çok zor şartlar altında çalıştığının altını çizen Rogers, “Zaman kutuplaşma, eleştirme zamanı değil; birlik olup mücadele etme zamanıdır” dedi.

Önümüzde zorlu günler olduğuna dikkat çeken Rogers, maske-hijyen-mesafe kurallarına uyuşması yönünde çağrı yaptı.

Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle:

Sağlık çalışanlarımız Mart ayından beridir çok zor şartlar altında çalışmaktadırlar. Bizler her gece kendi yatağımızda uykuya dalarken, onlar 7/24 hastanede, karantina merkezinde, laboratuvarda, temaslı takibinde, 112’de ve daha birçok alanda canla başla Covid19 ve diğer hastalıklara karşı mücadele etmektedirler. Zaman kutuplaşma, eleştirme zamanı değil; birlik olup mücadele etme zamanıdır.

Önümüzde bizi bekleyen zorlu günler var. Yerel ve kaynağı bilinmeyen vaka sayılarındaki artış endişe vericidir.

Maske-hijyen-mesafe kurallarına uyarak hem kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilir, hem de sağlık çalışanlarımıza destek olabiliriz. Tüm Covid19 hastalarına acil şifalar diler, özellikle pandemi merkezinde mücadele veren sağlıkçılarımıza bu zor zamanda sağlık, kuvvet ve mücadele gücü dilerim.