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Rogers: Sayın Tatar görevinin ciddiyetinin, sorumluluğunun farkında değil

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Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale R. Rogers de, “Kıbrıslı Türklerin İzolasyonuna İzolasyon Katan Cumhurbaşkanlığı ve Azınlık Hükümeti” başlıklı bir konuşma yaptı.
Rogers: Sayın Tatar görevinin ciddiyetinin, sorumluluğunun farkında değil

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale R. Rogers de, “Kıbrıslı Türklerin İzolasyonuna İzolasyon Katan Cumhurbaşkanlığı ve Azınlık Hükümeti” başlıklı bir konuşma yaptı.


Rogers, Kıbrıslı Türklerin yıllardır izolasyon altında yaşadığını belirterek, “Bu izolasyona bir yenisi eklendi. Uluslararası aşı sertifikasına sahip olmayan Kıbrıslı Türkler ve adanın kuzeyinde yaşayıp aşı olan ülke vatandaşları şu anda aşıyı yaptırdıkları coğrafyadan dolayı uluslararası alanda aşısız kabul ediliyor” dedi. 


Rogers, ülkeden aşı sertifikası alamadan ayrılan öğrencilerin gittikleri ülkelerde aşısız muamelesi gördüğünü ve çözüm aradığını, mecbur kalıp 3 ve 4’üncü doz aşı yaptırdığını ifade etti.


Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler için bir aşı portalı oluşturulduğunu bu portala Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve uçak bileti olanların başvurabileceğini belirten Rogers,  güncelleneceği açıklanan portalın henüz güncellenmediğini söyledi.
İki toplumlu sağlık komitesinde bu konunun konuşulduğunu belirten Rogers, diğer ülke vatandaşlarının ve adanın kuzeyinde yaşayan herkesin başvurabileceği ve bilet göstermeksizin başvuru kabul edilecek bir portal yaratılması ihtiyacını dile getirdiğini ancak geri dönüş olmadığını belirtti.


Rogers, “Siyasi olan ve üst düzeyde tartışılması gereken konular toplum lideri olarak seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın sorumluluğundadır. Üzülerek görüyoruz ki Sayın Tatar görevinin ciddiyetini, sorumluluğunu farkında değil” dedi.


AdaPass’ın Türkiye’deki sistemle uyumlaştırılmasının da konuşulduğunu belirten Rogers, “Teknik bir sorun olmadığını biliyoruz ama bu konunun da siyasi olarak konuşulması gerek. Sayın Tatar, Türkiye’ye en sık giden Cumhurbaşkanıdır ama kendisi kültürel geziler yapıyor, Kıbrıs Türk toplumumun ihtiyaçlarıyla ilgili adım atmıyor” şeklinde konuştu.


Hükümetin kurultay ve seçim kaygısıyla hareket ettiğini, ortakların çıkarları için birlik olabildiğini ancak toplumu ilgilendiren konularda adım atmada birlik olamadığını savunan Rogers,  “Bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz” dedi.

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