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Rogers: Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalıdır

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Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, popülist siyasi açıklamalardan ziyade gerçekleri konuşmaktan yana olduğunu belirterek UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yadırgadığını ve söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını aktardı
Rogers: Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalıdır

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, popülist siyasi açıklamalardan ziyade gerçekleri konuşmaktan yana olduğunu belirterek UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yadırgadığını ve söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını aktardı, “Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalıdır” dedi. Katıldığı televizyon programında Rogers, Hüseyin Özgürgün’ün istifa talebinin hükümetin ret oyuyla veto edildiğini hatırlatarak, yansıtılmaya çalışıldığı gibi Özgürgün’ün dokunulmazlığının bir kişi veya bir siyasi partinin isteğiyle kaldırılmadığının altını çizdi. Rogers, süreci şu sözlerle anlattı: “Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırıldığı süreçte Halkın Partisi meclisteydi ama bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebi Başsavcılık’tan gelen bir taleptir. Bir kişi ya da bir parti istedi diye vekilin dokunulmazlığı kaldırılmaz. Başsavcılık’tan bu talebin gelmesi de Sayın Özgürgün’ün bir dava dosyası olmasıyla alakalıydı. Dokunulmazlık komitesinde, mecliste grubu olan tüm partilerden vekiller bulunuyor; polisten ve savcılıktan gelen dosyaları inceliyor, konuyla ilgili tanıkları dinliyor. Komitedeki vekiller iki şeye karar veriyor; birincisi bu kişiyle ilgili ciddi bir suçlama var mı? İkincisi de bu talep siyasi bir talep mi yoksa dokunulmazlığın kaldırılması için ciddi bir gerekçe var mı? Bu iki noktada komite değerlendirmesini yaparak, söz konusu kişi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar üretmiştir, rapor hazırlamıştır. Hazırlanan rapor Genel Kurul’a gitti, oylandı ve dokunulmazlığı kaldırıldı.”

“Konuyu basite indirgemek meclis iradesine, polise ve Başsavcılık’a saygısızlıktır”

Konunun basite indirgenmeye çalışılmasının meclisin iradesine, polise ve Başsavcılık’a büyük saygısızlık olduğuna vurgu yapan Rogers, siyaseti bu kadar küçük düşürmemek gerektiğini söyledi. HP Genel Sekreteri, “Eğer bir kişi suçlu olmadığını düşünüyorsa gelir mahkemede aklanır ve bu süreç biter. Kimse kimseye suçlu demiyor, ortada bir dava var. Bu vekilin dokunulmazlığının kaldırılması da davanın ilerleyebilmesi için önünü açmaktır. Meclisin kimseyi suçlu ilan etme yetkisi de yoktur. Bu konuyu başka polemiklere çekmek topluma da yapılan saygısızlıktır. Herkes neyin ne olduğunu biliyor, siyaseti bu derece ucuzlatmak doğru değildir” ifadesini kullandı.

“İstifa gerçek mi yoksa Özgürgün’ün oyununun bir parçası mı?”

Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yadırgadığını belirten Jale Refik Rogers, Özgürgün’ün yaptığı açıklamalarla UBP’ye “İstifamı kabul etmediniz ama daha fazlasını da yapmanız gerekiyor’ gibi mesaj verdiğine dikkat çekti. Rogers, “Bu ifadeyi kullanması, istifasının gerçek bir niyet beyanı mı yoksa kurguladığı oyunun bir parçası mı diye sorgulatan bir durumdur. Halkın Partisi toplumun yararı için kurulmuş bir partidir, çalışmalarına gerek hükümette gerek muhalefette de olsa toplum yararına konularda destek olarak, toplum faydasına olmadığına inandığı noktada da sorumlu muhalefet yaparak devam edecektir” dedi.

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