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Rogers: Ülkeye gelen öğrenciler kayıt altında olmalı

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Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda “yükseköğretimde sürdürülebilirlik” başlıklı güncel konuşma gerçekleştirdi.
Rogers: Ülkeye gelen öğrenciler kayıt altında olmalı

CANLI AKTARIM- PELİN YÜKSELAY

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda “yükseköğretimde sürdürülebilirlik” başlıklı güncel konuşma gerçekleştirdi.

YÖDAK’ın kendi içinde sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Rogers, YÖDAK’ın denetim yapması gereken kurum olarak bu altyapıya sahip olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Ülkeye gelen öğrencilerin kayıt altında olması gerektiğine dikkat çeken Rogers, ‘öğrencilerin üniversiteler arası kayıt değiştirebildiğine dikkat çekerek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede kim öğrenci, kim çalışan bunu neredeyse kimsenin bilmediğini kaydeden Rogers, bir an çnce çalışmalar yapılarak bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığını’nın YÖDAK’la işbirliğinde planlama yapması gerektiğinin altını çizen Rogers, ‘Milli Eğitim Bakanlığı sadece günü geçiriyor, somut bir adım atmıyor’ diye konuştu.

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