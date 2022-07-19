Rogers uyardı: Vakalar, buzdağının görünen kısmı

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, BRT’de Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu manşet+ programının konuğu oldu.

Programda son günlerde yaşanan Covid-19 vaka artışları ve önlemlerle ilgili soruları yanıtlayan Jale Refik Rogers, “Sağlık Bakanlığı, gerekli önlemleri zamanında almıyor. İş işten geçtikten sonra günü kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Pandemi sürecinin ilk başlarda ülkeyi bir çok bilinmezlikle karşı karşıya bıraktığını, şu anda çok daha fazla deneyimin ve önlem alacak mekanizmaların mevcut olduğunu ama bunların dahi kullanılmadığını söyleyen Rogers “Şu anda Omicron’un alt varyantlarının oluşturduğu bir dalga ile karşı karşıyayız. Virüslerin ne yapacağını her zaman kestirmek mümkün değil, sürekli olarak mutasyona uğruyorlar. Hangisinin dominant olup diğer varyantları baskılayacağı, etkisinin ne olacağını önceden kestirmek mümkün değil ama epidemiyolojik verileri yakından takip edip bu dalgalara hazırlıklı olmak gerekiyor. Maalesef Sağlık Bakanlığı planlamasını önceden yapmıyor. İş işten geçtikten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, gerekli adımlar zamanında atılmıyor. Şu an bulunduğumuz nokta öyle bir nokta” dedi.



“DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARMIŞTI AMA ÖNLEM ALINMADI”

Dünyada vaka sayılarının arttığı ve yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından daha önceden açıklandığını ve Bakanlık tarafından tedbir alınması gerektiğini belirten Rogers “Aslında Temmuz ortasında vaka sayılarının pike ulaşılacağı bilinen birşeydi ama buna rağmen Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri zamanında almadı. Vaka sayıları arttıkça doğru orantılı şekilde hastaneye yatış sayıları da artış gösteriyor. Halkın bu noktada nasıl sağlık hizmet alacağının önceden planlanmış olması gerekiyordu” dedi.



“HASTALAR MUHATTAP BULAMIYOR”

“Acil servislerimizde zaten personel sıkıntısı varken Covid-19 hastalarının da yükünü çekmeye başladı. Şu anda enfeksiyon ve göğüs polikliniğinde bu hastalar bakılıyor ama bu poliklinikler öğlene kadar hizmet veriyor. Bu saatten sonra acil servislerde ciddi bir yığılma oluşuyor” şeklinde konuşan Rogers “Sağlık bakanlığının bunu önceden görüp planlamayı yapması gerekiyordu. UBP-HP döneminde yapılan ateş polikliniği uygulaması vakaların arttığı bu dönemde de uygulamaya sokulmalı ve semptom gösteren hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişimi sağlanabilirdi. Hastalar muhattap bulamıyor, tedaviye erişimde sıkıntı yaşıyor ” dedi.



“AŞILAMAYLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIYOR”

5 doz aşının olunması gerekip gerekmediğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Jale Refik Rogers “Bu sayı yüksek gözüküyor ama 5 doz olanların çoğunluğunun ilk 2 dozu Sinovac. Daha sonra çıkan varyantlar için bu aşının yeterli olmadığı görüldüğü için koruyuculuğu daha yüksek mRNA aşı dozlar önerildi. Aşılamayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın elinde yeteri miktarda aşı olduğunu duyuyoruz. Ama hala aşıyla ilgili yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını görüyoruz. Şu anda 50 yaş altı kişilere hatırlatma dozu yapılmıyor. Giden kişiler “aşılama yapmıyoruz” gibi cevaplarla karşılaşıyor. Bakanlığın acilen aşılanma konusunda bilgilendirme yapması ve aşı olmaya gidenleri geri çevirmemesi gerekiyor” dedi.



“BANA BİRŞEY OLMAZ DÜŞÜNCESİNE KAPILMAYALIM"

Hastalığın hafiflediği ve ‘bana birşey olmaz’ düşüncesine kapılmamak gerektiğini özellikle risk grubunda olan kişilerin 4-6 ay arasında hatırlatma dozu yapmasının önemli olduğunu söyleyen Rogers “Bunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Diyabeti, tansiyonu olanlar, bağışıklığı düşük olanlar ile kanser hastalarının özellikle hatırlatma dozunu aksatmaması gerekiyor” dedi.



“ŞU ANKİ VAKALAR BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI”

Artık yeterli sayıda test yapılmadığını ve şu andaki vakaların buz dağının görünen kısmı olduğunu belirten Rogers “Vakaların açıklanan sayılardan daha fazla olduğunu söylemek mümkün bu verilere baktığımızda. Bu dalganın yavaş yavaş etkisini kaybedip hafifleyeceği döneme gireceğiz ama kış dönemine yeni bir varyant elbette çıkabilir. Bunu artık hayatımızın bir parçası olarak görmeliyiz ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız gerekiyor. Yaz ayları olmasına rağmen çevremizde çok vaka duymaya başlıyoruz. Semptomu olanların test sonuçları negatif çıksa bile bir süre kendilerini izole etmeleri ve testlerini tekrarlamaları gerekiyor” dedi.

“İYİ YÖNETİME HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR”

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Jale Refik Rogers “Şu anda iyi yönetime çok daha fazla ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Pandemi ve savaşla birlikte, dünyada pahalılaşmanın olduğu, herseyini fiyatının kat kat artığı bir dönemdeyiz. Bunları önceden görüp önlem almak da hükümetlerin görevidir ama üzülerek görüyoruz ki son 2 senedir bizi yöneten koalisyon hükümetleri bunu yapmadı. Hiçbir önlem almadı. Açıklanan ekonomik pakette bile borçlanma dışında birşey görmedik. Küçük esnafın, tarımcının girdi maliyetlerini ucuzlatacak, hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerle ilgili hiç bir şey duymadık” dedi. Kıb-Tek’te yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Rogers, son dönemde birkaç kez değişen bakanların yakıt alımı konusunda önceki yönetimi eleştirmesine rağmen aynı yöntemi uyguladığını belirterek “Dünyada enerji ile ilgili pahalılanma ortada iken ihale ile en ucuzun almak yerine, ihalesiz yapılan art arda direk alımlarla 5 milyon dolar zarar edildiği görülüyor. Buna rağmen herhangi bir ihaleye çıkılmadı, sürekli direk alım yapıldı. Hem kalitesiz, hem pahalı yakıt direk satın alındı. Göreve gelen bakanlar hep bir öncekini eleştirdiler ama aynı zihniyetle devam ederek kurumu ve devleti ciddi anlamda zarara uğrattılar” dedi.