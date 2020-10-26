Rogers: “Yapılması gereken Başbakan’ın İstifasını Cumhurbaşkanı’na sunmasıydı”

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetteki ortaklardan birinin çekilmesi durumunda hükümetin düştüğünü söyleyerek, “Yapılması gereken Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmasıydı” dedi.
HP’den verilen bilgiye göre, Rogers, Meclis Genel Kurulu toplantısında konuştu. Rogers, bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışıldığını ancak yapılması gerekenlerin ve devlet geleneğinin net olduğunun altını çizdi.
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