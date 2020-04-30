Rogers :“Yeni normale alışıp kurallara uymaya devam edersek süreç başarılı sonuçlanır”

“Yeni normale alışıp kurallara uymaya devam edersek süreç başarılı
sonuçlanır”
Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, dünyayı sarsan Covid-19
salgınıyla beraber “yeni normal”e alışmak durumunda olduğumuzu söyledi. Hayatımızı
Covid’den önce ve sonra diye ayırabileceğimizi belirten Rogers sözlerine şöyle devam etti:
“Tüm dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ediyor. Birçok bilinmeyeni olan, daha önce
yaşanan salgınlardan çok daha etkili bir virüsle karşı karşıyayız. Çok sayıda ülkeyi, kıtaları
etkiledi. Virüsü taşıyan kimilerinde hiç semptom göstermezken, kimilerinde çok ağır seyredip
ölüme kadar gidebiliyor. Dünya yeni yeni nasıl mücadele edeceğini öğreniyor. Her gün farklı
tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler alıyoruz, testlerle ilgili bilgiler alıyoruz. Tüm dünya olarak bu
salgını yaşarken her yeni günde öğrenmeye de devam ediyoruz. Unutmamamız gerekir ki;
sadece ülkemizde değil, birçok ülkede tekrar iş yerlerinin açılmasının konuşulduğu bu
dönemde, belki bazı işyerleri açılacak ve ekonomik çarklar dönmeye başlayacak ama bunu
yaparken yeni bir normalle yaşamaya başlayacağımızı göz ardı etmememiz gerekiyor. Elbette
sağlık kadar ekonomik ve sosyal unsurlar da önemli ama bu noktayı gözden kaçırmamalıyız.”
“50 günlük başarı nedeniyle rehavete kapılmamalıyız”
Son 50 günde alışılan temel hijyen kurallarının iş hayatı yeniden başlayınca da devam
ettirmemizin zorunlu olduğunun altını çizen Rogers, “yeni normal” kavramını açıkladı: “İş
yerlerinde, başka kişilerle etkileşime girdiğimiz noktalarda mutlaka maske takmak, sosyal
mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bunu yaparsak, geçirdiğimiz 50
gündeki başarıyla bu süreci tamamlayabiliriz. Bunu yaparken rehavete kapılmamak çok
önemli.”
“İlk başladığımız noktaya dönmemek için kontrollü açılım yapmamız
gerekiyor”
Farklı ülkelerin farklı şekillerde bu süreci atlattığını ifade eden Jale Refik Rogers, Covid-19’un
çok ciddiye alınmadığında ağır sonuçlarının olabileceğinin altını çizdi: “İtalya hazırlıksız
yakalandı ve ciddi ölüm oranları ve yaygın bir bulaşla bu süreci geçirdi. İngiltere İtalya’dan
çok ders almadı, başta sürü bağışıklığını hedeflediklerini söyleseler de işin içinden
çıkamayacağını görerek kapatmaya gitti. Diğer yandan İskandinav ülkelerinin çok daha
başarılı bir süreç geçirdiğini görüyoruz. Bu biraz kültürle de alakalı. İskandinav insanı daha
kurallara uyan, sosyal sorumluluk açısından oldukça duyarlı, sosyal devlet geleneğine bağlı,
yüksek vergi veren ama devletine güvenen bir yapıdadır.
Biz de bu süreci erken önlemler alarak iyi yönettik diye düşünüyorum. Sağlık altyapımızın
güçlü olmadığını hepimiz biliyoruz. Lefkoşa’daki devlet hastanesinin çok yakın zamanda bir
yangın geçirmiş olması da tüm sağlıkçıların endişe duymasına neden olan bir durumdu.
Dolayısıyla hükümet doğru bir karar alarak daha dikkatli gitmeyi seçti ve sayılarda bir artış
olmadı. Bundan sonra sağlık altyapısını güçlendirerek, kontrollü bir biçimde açılım yapmamız
gerekiyor ki ilk başladığımız noktaya geri dönmeyelim.”
“Hastalığa karşı bağışıklık kazanılması yeniden virüs bulaşmayacağı anlamına
gelmiyor”
“Dünya Sağlık Örgütü, korona virüse bağışıklık kazanıldığını gösteren antikorların pozitif
olmasının yeniden bu virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmediğini, bu konuya dair net bir
bilgi olmadığını söylüyor” bilgisini paylaşan Rogers, bu virüsü yendikten sonra tekrar
bulaşmayacağına dair bir verinin olmadığını belirtti ve ekledi: “Toplum bağışıklığı bir noktada
önemlidir ve güvenilir testlerle ölçülmelidir ama bağışıklık kazanıldı artık maskeleri çıkarıp
sokakta özgürce dolaşabiliriz noktasına gelmeyeceğiz. Bu hastalıkla ilgili şimdiye kadar elde
edilen veriler hastalığın yeniden geçirilmeyeceğini göstermiyor. Bu hastalıktan toplum olarak
hızlıca kurtulmak için bir yöntem maalesef yok. Halk arasında bağışıklığımızı ölçelim diye bir
talep var ama bu, en azından şimdilik, bilimsel bir gösterge değildir. Zaten toplum
bağışıklığımız şu anda büyük ölçüde yoktur. Çünkü bulaş durumuna izin verilmedi, her yeri
kapattık. Doğru olanın yapıldığını düşünüyorum çünkü böyle bir salgınla mücadele etmeye
hazır bir sağlık sistemine sahip değildik. Sağlık sistemi güçlü olan ülkeler bile bu salgını
kaldıramadı.”
“Doğru kişilere doğru testlerin yapılması önemlidir”
“Test konusu çok önemli” diyen Jale Refik Rogers, iki farklı tür olduğunu anlattı. PCR
testlerinin bir kişinin aktif olarak hasta olup olmadığını tespit edebildiğini, rapid testlerin ise
kişinin hastalığı geçirdiğinde ürettiği antikorları tespit ettiğini belirten Rogers, Covid-19
virüsünü alan bir kişinin önce kuluçka döneminden geçtiğini, sonrasında semptom
gösterdiğini aktardı. Vücudun bağışıklık sistemi devreye girdikten sonra antikorların
üretiminin başladığını ifade eden Rogers, o nedenle hastalığın başında olan kişilerin hızlı
testlerle belirlenemediğini belirtti:
“Hızlı testlerle hastalığın ilk evresindeki kişileri kaçırabiliyoruz. Yeniden açılmanın başlayacağı
bu süreçte bu nokta önemli olacak. Hızlı test sonucu negatif olan kişilerin rehavete
kapılmaması ve kişisel önlemleri elden bırakmaması gerekmektedir. Doğru kişilere doğru
zamanda doğru testleri yapmak önemlidir. Yeniden açılımın başlayacağı bu süreçte hastalık
belirtisi gösteren kişilerin sağlık merkezlerine başvurması, bu kişilere PCR testi yapılması ve
izole edilmesi önemli olacaktır. O kişilerin temas ettiği kişilerin hızlıca belirlenmesi ve test
yapılması, karantinaya alınması gerekir. Bu konularda Sağlık Bakanlığı’nın şimdiye dek
başarıyla ilerlediğini görebiliyoruz. Yayılmanın çok olmaması buna da bağlıdır, bundan
sonraki dönemde de bu önemli olacaktır. Hızlı antikor testlerine baktığımızda, bu süreçte
çabucak piyasaya sürülmüş birçok hızlı antikor testi var ve bunların hepsinin güvenilir
olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla ülkemizde yapılan hızlı test sonuçlarının da
dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Yakın zamanda uluslararası kabul görmüş firmaların
piyasaya sürmesi beklenen güvenilirliği yüksek, eliza yöntemi ile çalışan antikor testleri var ve
Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli bu testlerin satın alınması için girişimde bulunulduğunu söyledi,
bu ileride toplum bağışıklığını ölçmek için önemli olacak.”
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