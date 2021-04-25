Rogers:“Halk, pandemiden daha fazla hükümet edemeyenlerin beceriksizliğinden korkuyor”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Kıbrıs’ta çözümün nasıl olabileceğine veya neye benzeyeceğine dair farklı görüşlerin tartışılabileceğini ancak öncelikle devlete sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Kıbrıs’ta çözümün nasıl olabileceğine veya neye benzeyeceğine dair farklı görüşlerin tartışılabileceğini ancak öncelikle devlete sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Rogers, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir çözümü destekliyorum. Çözümün nasıl olabileceği veya neye benzeyeceği ile ilgili farklı görüşler olabilir, bunlar tartışılabilir. Lâkin bir olgu var ki tartışma götürmez; kendi kendini yönetme istenci ile yıllardır müzakere masasında oturan taraf olarak uluslararası arenada ciddiye alınmak istiyorsak, önce biz kendi devletimize sahip çıkıp saygı duyduğumuzu gösterebilmeli ve kendi kendimizi yönetebileceğimizi kanıtlamalıyız. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak için var gücümüzle, bıkmadan usanmadan çalışmalı ve bunu yapabileceğimizi her alanda göstermeliyiz.”

Son günlerde pandeminin uyarı sinyalleri verdiği halde düzenlenen yürüyüşün büyük risk taşımasına rağmen çok sayıda insanı bir araya getirdiğine işaret eden Rogers, bunun da insanların bu değerlere verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Rogers, “Halk pandemiden daha fazla, şu anda hükümet ede(meye)nlerin beceriksizliğinden korkmaya başladı. Hükümet ede(meye)nler de umarım bu çığlığı duyar. Ey artık!” dedi.