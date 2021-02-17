Rogers:KKTC'de mutasyonlu virüs var

Jale Refik Rogers’in açıklaması şöyle.

Bilindiği üzere daha hızlı bulaşan Covid19 mutant varyantlarından birisi olan İngiltere varyantı ülkemizde de tespit edilmiş durumdadır.

Virüslerin devamlı mutasyonlara uğrayan organizmalar olduğu ve bu sürecin de dinamik olduğu göz önünde bulundurulursa, ülkemizde şimdi ve gelecekte hangi varyantların olduğunun analizlerinin devamlı suretle yapılması son derece önemlidir.

Bu güne kadar ülkemizde yapılan varyant analizleri PCR yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve mutasyonların var olup olmadığı bu yöntemle saptanmaya çalışılmıştır. Bu yöntemle, İngiltere mutant varyantının hızlı yayılıma etkisine yol açan 4 mutasyonu ile ilgili çalışmalar yapılmış olsa da, bu varyantta viral protein kodlamasını değiştiren 13 farklı mutasyonun daha mevcut olduğu dünyaca bilinen bir gerçektir.

Virüs RNAsının bütünlüklü analizinin yapılması için kullanılması gereken en etkili yöntem, virüsün genetik dizilimine bakan sekans analizidir. Bu yöntemin kullanılması, ülkemizde tam olarak hangi varyantların dolaştığını saptamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Devlet bu sekans analizlerini yapacak altyapıyı kendisi kurabilir, ülkemizdeki üniversiteler veya araştırma yapan kurumlarla işbirliği içinde bunu yapma yoluna gidebilir veya Türkiye veya başka bir ülkede bir merkezle işbirliği yapmayı seçebilir.

Koronavirüsün uzun yıllar hayatımızının içinde olabileceği ve DSÖ’nün dünyanın bu tür salgınlarla daha sık karşılaşacağı öngörüsü, ülkemizde de RNA veya DNA sekans analizleri gibi genetik analizlerin yapılabileceği bir sistemin kurulmasının önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Uçak sayılarının artırılmasının, yüksek öğrenim için öğrencilerin yurt dışından gelmesinin ve sektörlerin yakında açılmasının planlandığı bu günlerde, ülkemiz içerisinde gerek İngiltere varyantının gerek Güney Afrika ve Brezilya varyantının ve bundan sonra önemli olabilecek herhangi bir varyantın sıkı takibi çok daha yaşamsal öneme sahip olacaktır.

Sağlık Bakanlığı bu yöndeki yol haritasını belirlemeli ve çizeceği bilimsel yolu kamuoyu ile de paylaşmalıdır.

Sürdürülebilir bir açılım ancak ve ancak, aşılama ile birlikte, bilimsel yolları takip etmek ve doğru zamanda doğru adımları atmakla mümkün olabilir