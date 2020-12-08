Rogers:“Özersay gibi değerli insanları kolay harcamamak gerekir”

“Üç vekilin istifa açıklaması samimi değil, zamanlaması düşündürücü”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, üç vekilin partiden istifasına ilişkin “Herkesin kendi tercihidir, istifaların gerçek nedeninin ne olduğu da açıktır. Zaman içinde de daha net görülecektir” değerlendirmesini yaptı. Televizyon programına katılarak son gelişmeleri yorumlayan Rogers, “Basın toplantısında yaptıkları açıklamayı ve gerekçelerini samimi bulduğumu söyleyemem. İstifaların hükümet oluşumu öncesinde olması düşündürücüdür” ifadesini kullandı.

“İlkelerimiz ülke için önemli, benimsemeyenin gitmesi normaldir”

Siyasi partilerde görüş ayrılıklarının olmasının normal olduğunu söyleyen Genel Sekreter konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Partinin yetkili organları ve kurulları vardır. Parti disiplini de bu kurullardan çıkacak kararlara uymayı gerektirir. Zaman zaman farklı düşünsek de bu istifa nedeni değildir. Halkın Partisi’ni kurarken belli prensipler ve ilkeler çevresinde toplandık. Bu ilkeler çok değerlidir. Ülkenin Halkın Partisi gibi bir partiye ihtiyacı vardır. Ortaya koyduğumuz değer ve ilkeler ülkenin ve çocuklarımızın geleceği için önemlidir. Eğer ilkelerinizin, prensiplerinizin o partiyle uyuşmadığını düşünüyorsanız tabii ki istifa edebilirsiniz. Bu süreçte istifa eden üç arkadaşımızdan da parti içinde bir muhalefet hali de gözlemlemedim. Mesut Genç zaman zaman görüşlerini söylese de diğer iki arkadaş sessiz kalmayı tercih etti. İstifa konusunda bize bir bilgi vermediler, herkesle birlikte öğrendik. Her partinin kendi manifestosu ve parti programı vardır. Parti programımızda kendi irademize dayalı, kurumlarımızı kendimizin yönettiği bir sistem ve devletin saygınlığını korumak önde tuttuğumuz ilkelerdir.”

“Bu zorlama hükümet modeli belli ki en baştan tercih edilen modeldi”

UBP- HP koalisyonunun bozulmasını da değerlendiren Rogers, savundukları ilkelere işaret ederek bozulmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti. Tüm partilerle olduğu gibi hükümet görüşmeleri kapsamında UBP’yle de masaya oturduklarını hatırlatan Rogers, görüşmede UBP’nin uzlaşıya zemin teşkil edecek somut bir öneri sunmadığını söyledi. Rogers, “Bu zorlama hükümet modeli belli ki zaten tercih edilen modeldi. Diğer koalisyon görüşmelerinin neticeye varmamasının sebeplerinden biri de buydu demek ki. Çünkü Ersan Saner, Halkın Partisi’ne geldiğinde, kendisine ısrarla UBP - HP hükümet protokolünün ihlal edildiği çok sayıda noktadan bahsettik. Bu konularla ilgili acaba ne önlemler alabiliriz, nasıl uzlaşabiliriz konusunda konuşmaya çalıştığımızda bize bir cevap vermekten kaçınmıştı. Parti meclisine somut bir done vermek istememişti.”

“Halkın Partisi için yürütülen algı oyunlarının gerçek olmadığı anlaşıldı”

Halkın Partisi için ‘oyun bozan’ algısı yaratılmaya çalışıldığını aktaran Rogers, sürekli olmayan senaryoların konuşulduğunu belirtti. Dörtlü koalisyon için görüşmeler sürerken de UBP’yle HP’nin aslında anlaştığını iddiasının ortaya atıldığını ama tüm bu süreçte yaşananların Halkın Partisi’yle ilgili üretilen bu dedikoduların doğru olmadığını kanıtladığını ifade etti, “Hepsi algı oyununun bir parçasıydı, gerçek olmadığı görülmüş oldu” dedi.

“Özersay gibi değerli insanları kolay harcamamak gerekir”

“Halkın Partisi çıtayı yüksek tuttu. Hayal ettiğimiz ülke noktasına gelmek için çok çalışıp çok fazla reform yapmamız gerekiyor. Bu nedenlerle geçmişte bazen yüksek tondan eleştirdiğimizi şimdi daha iyi görüyoruz” diyen Jale Refik Rogers, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın siyasi rolüne ilişkin soruyu da yanıtladı. Rogers şöyle konuştu: “Sayın Özersay, bilgi birikimi ve donanımıyla bu ülkenin çok değerli bir siyasetçisidir. Ülkesini çok seven, Kıbrıs Türk kimliğine çok değer veren değerli bir siyasetçidir. Kimse mükemmel değildir, hepimizin hataları olabilir. Değerli insanları bu kadar çabuk harcamamamız gerekir.”