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Rohingyalara uygulanan şiddet belgelendi

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Rohingyalara uygulanan şiddet belgelendi
Uluslararası Af Örgütü Arakan Müslümanlarına dair yeni bir rapor yayınladı. Raporda, Myanmar güvenlik güçlerinin çok sayıda vakada işlediği işkence, sürgün ve tecavüz suçları belgelendi.

Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı raporda Myanmar'da Rohingyalara uygulanan çok sayıda şiddet eylemini belgeleriyle tespit etti. Örgütün "Dünyam Bitti (My World is Finished)" adlı raporunda öldürme, sürgün, tehcir, işkence, tecavüz ve cinsel şiddet vakaları belgelendi.

Raporun ayrıntılarına yönelik bilgi veren Af Örgütü'nün Almanya'daki Asya uzmanı Anika Becher söz konusu vakalarda insanlığa karşı işlenen suçların detaylı şekilde aktarıldığını ifade etti. Örgüt, Myanmar güvenlik güçlerinin yüz binlerce Arakan Müslümanı kadın, erkek ve çocuğun ülkeden gitmesi için bir "şiddet kampanyası" yürüttüklerini öne sürdü.

Becher, Myanmar hükümetine BM ve diğer bağımsız gözlemcilere sınırlama getirmeden Arakan eyaletine giriş izni vermesi çağrısı yaptı. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'e bağlı birliklerinin "daha fazla zulüm yapmasını" engellemesi gerektiğine dikkat çeken Af Örgütü, insan haklarını ihlal eden kişilerin yargılanmasını talep etti.

Uluslararası Af Örgütü'nün Rohingyalara yönelik raporunda belgelediği vakalar geçen haftalarda Bangladeş'e sığınmış 120'nin üzerinde görgü tanığının ifadelerine, sağlık personeli, yardım çalışanı, gazeteci ve Bangladeşli yetkililerle yapılmış yaklaşık 30 görüşmeye dayandırılıyor. Örgütün açıkladığı bilgiler Arakan eyaletinden uydu fotoğrafları, video ve fotoğraflarla destekleniyor.

Myanmar'da Budistlerle Müslümanlar arasındaki gerim uzun yıllardır devam ediyor. Arakan Müslümanları, ülkeye gelen kaçak göçmenler olarak sayılıp, "vatansız" kabul ediliyorlar. İlk kez 2012 yılında Arakan Müslümanları içindeki bir ayrılıkçı grupla Myanmar ordusu arasında çatışmalar çıktı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda, 120 binden fazla kişi Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı.

Son olarak ise Ağustos ayında Arakan eyaletinde faaliyet gösteren Müslüman ayrılıkçıların kurduğu Rohinya Kurtuluş Ordusu'nun polis karakoluna saldırı düzenlemesi sonucu yeniden çatışmalar şiddetlenmişti. O dönemden bu yana Myanmar ordusunun operasyonları devam ediyor.

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