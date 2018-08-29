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'Rol icabı' diye kandırıp hiç tanımadığı biriyle evlendirdiler

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Hong Konglu 21 yaşındaki bir kadın Çin'de gördüğü bir kurs sırasında kendisine rol icabı olduğu söylenen bir nikah töreniyle tanımadığı biriyle evlendirildiğini söylüyor.
'Rol icabı' diye kandırıp hiç tanımadığı biriyle evlendirdiler

Hong Konglu biriyle evlenen Çinliler özel statülü ve refah düzeyi yüksek Hong Kong'da oturma izni başvurusunda bulunabiliyor. Kadının bu amaçla kandırılmış olduğu düşünülüyor.

Genç kadın, gördüğü mesleki eğitimin parçası olarak 'nikah planlama' işini iyice kavraması için bir nikah töreni senaryosunda gelin rolünü oynamasının istendiğini anlattı.

Ama tören sırasında damat rolünü oynayan tanımadığı kişi ile birlikte imzaladığı belgelerin gerçek olduğunu ise bilmiyordu.

Kandırıldığını ancak Hong Kong'a döndüğünde farkeden kadın hemen bir avukata başvurdu.

Suç işlendiği konusunda yeterli kanıt bulunmadığını söyleyen polis bir şey yapamayacağını söyleyince kadın Hong Kong Sendikalar Konfederasyonuna başvurdu.

Federasyonun Haklar ve Sosyal Yardımlar bölümü başkanı Tong Kamgyiu "Bu evlilik tuzağının yeni bir biçimi. Çağdaş Hong Kong'da hala böyle şeylerle karşılaşıyor olmak utanç verici" diyor.

Nasıl yaptılar?

Adının verilmesini istemeyen Hong Konglu genç kadın Mayıs ayında Facebook'da makyöz eğitimi konulu bir ilan gördü.

Fakat başvurusunu yaptıktan sonra görüştüğü kurs yetkilileri onu makyözlük değil de nikah planlama eğitimi yapmaya ikna etti.

Kadına Hong Kong'da bir haftalık bedava bir eğitim gördükten sonra, kursu tamamlamak ve sertifikasını alabilmek için Çin'e geçerek Fujian eyaletinde senaryo olarak düzenlenen bir nikaha katılması gerektiği bildirildi.

Temmuz ayında kursun bu aşamasına gelindi ve kadın Çin'deki bir nikah dairesinde oyun sandığı nikah töreninde nikah defterine imzasını attı.

Güney Çin Sabah Postası adlı gazeteye göre şirket, kadına yapılan törenin geçersiz olduğunu söylemişti.

Fakat Hong Kong'a döndükten sonra kurs arkadaşlarından birinin uyarısıyla kandırıldığını farketti.

Kadın şu anda resmen evli ve boşanmak için başvurması gerekiyor. Evlendiği kişinin kim olduğunu ya da nikahtan sonra Hong Kong'a geçip geçmediğini de bilmiyor.

Hong Kong polisi her yıl ortalama 1000 kadar kişinin sınırı geçebilmek için çeşitli sahte evlilik senaryolarına başvurduğunu söylüyor.

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