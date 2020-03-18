Roma Belediye Başkanı: Kadınlara yönelik şiddet artabilir, birimlerimiz 24 saat hizmet veriyor

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden çıkılmamasının kadınlara yönelik şiddeti artırabileceğini söyledi.

Virginia Raggi, başkentteki şiddetle mücadele birimlerinin 24 saat hizmette olduğunu belirti.

Raggi Facebook'ta yayımladığı mesajında, "Roma kadınların yanında. Özellikle de bu acil durum döneminde. Bizlerden evlerden çıkmamız istendi ama bu çok sayıda kadın için ciddi bir sorun haline gelebilir" dedi.

Raggi, Roma Belediyesi'ne bağlı şiddetle mücadele merkezinin telefon hizmetine 24 saat devam edeceğini, yasal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeyi sürdüreceğini belirtti.