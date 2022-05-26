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Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu

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İtalya Serie A takımlarından Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan final maçında İtalyan takımın golünü 32'nci dakikada Nicolò Zaniolo kaydetti.

Böylelikle Roma, bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçti.

Öte yandan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise Konferans Ligi kupası ile birlikte kulüpler bazında Avrupa'daki uluslararası tüm turnuvalarda şampiyon olan tek teknik direktör olma ünvanını elde etti.

Mourinho daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupalarını kazanmıştı.

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