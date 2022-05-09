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Roma'da domuz vebası endişesi: Piknikler yasaklandı

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Roma'da domuz vebası endişesi: Piknikler yasaklandı
Roma'da domuz vebası endişesi: Piknikler yasaklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da, ölen bir domuzda Afrika domuz vebası tespit edilmesinin ardından piknikler yasaklandı, çöp kutuları çitlerle çevrildi.

Roma'da sağlık yetkilileri, veba tespitinin ardından, yaban domuzu popülasyonunu kontrol altına almak için harekete geçti.

Roma'nın kuzeyinin büyük bir bölümünde piknikler yasaklandı, çöplerin etrafı çevrildi.

Hayvanları beslemek veya onlara yaklaşmak da yasaklanırken, etkilenen bölgelerdeki tarım arazileri ve doğa koruma alanlarından geçenlerden ayakkabılarını dezenfekte etmeleri istendi.

Domuzlar için ölümcül olan ancak insanlara zarar vermeyen Afrika domuz vebası, perşembe günü Insugherata doğa koruma alanında ölü bir domuzun vücudunda tespit edilmişti.

Bu, ocak ayında, Piedmont bölgesinde saptanmasının ardından İtalya'nın merkezindeki ilk benzer vaka olarak kayda geçti.

Roma ve çevresinde yaklaşık 23 bin yaban domuzunun yaşadığı tahmin ediliyor.

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