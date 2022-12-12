  • BIST 5.193,30
  • Altın 1070.049
  • Dolar 18.6421
  • Euro 19.6606
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Roma’da saldırı: Ölenler arasında başbakanın arkadaşı da var

» »
İtalya'nın başkenti Roma'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda ölen üç kadından birinin Başbakanı Giorgia Meloni’nin arkadaşı olduğu bildirildi.
Roma’da saldırı: Ölenler arasında başbakanın arkadaşı da var

İtalya’nın başkenti Roma’da bir kafede yapılan apartman toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda üç kadın hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fidene bölgesinde apartman yönetimiyle sorun yaşadığı belirtilen erkek saldırgan gözaltına alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ölenlerden birinin arkadaşı olduğunu açıkladı. Meloni, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Nicoletta güzel ve mutluydu, böyle ölmesi haksızlık” ifadelerini kullandı.

Saldırganın daha önce silah lisansı alamadığı ve saldırıda kullandığı silahı bir poligandan çaldığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AP Başkan Yardımcısı, Katar’dan rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alındı10 Aralık 2022 Cumartesi 13:24
  • Almanya’da çarpıcı rapor: Ülkede 263 bin kişi evsiz10 Aralık 2022 Cumartesi 00:21
  • Darbe girişiminin şokunu yaşayan Almanya’da ‘Meclis daha fazla korunsun’ çağrısı09 Aralık 2022 Cuma 20:10
  • Viktor Bout: ABD'nin Rusya'yla takas sonucu serbest bıraktığı 'ölüm tüccarı'09 Aralık 2022 Cuma 13:19
  • Paris karanlığa büründü09 Aralık 2022 Cuma 10:31
  • Yunanistan karıştı: Binlerce gösterici polisle çatıştı07 Aralık 2022 Çarşamba 22:05
  • Almanya‘da darbe planlayan Neo- Nazilere baskın07 Aralık 2022 Çarşamba 21:14
  • Almanya şokta: Darbeci Prens gözaltına alındı07 Aralık 2022 Çarşamba 18:35
  • Yunanistan’da muhalefet partisi lideri AİHM’e başvurdu07 Aralık 2022 Çarşamba 12:06
  • Almanya’da RSV Salgını: Çocuk Hastanelerinin Yoğun Bakım Üniteleri Doldu06 Aralık 2022 Salı 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti