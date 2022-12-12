Roma’da saldırı: Ölenler arasında başbakanın arkadaşı da var

İtalya'nın başkenti Roma'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda ölen üç kadından birinin Başbakanı Giorgia Meloni’nin arkadaşı olduğu bildirildi.

İtalya’nın başkenti Roma’da bir kafede yapılan apartman toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda üç kadın hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fidene bölgesinde apartman yönetimiyle sorun yaşadığı belirtilen erkek saldırgan gözaltına alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ölenlerden birinin arkadaşı olduğunu açıkladı. Meloni, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Nicoletta güzel ve mutluydu, böyle ölmesi haksızlık” ifadelerini kullandı.

Saldırganın daha önce silah lisansı alamadığı ve saldırıda kullandığı silahı bir poligandan çaldığı bildirildi.