Roma’dan Lazio’ya domuz istilası davası

İtalya'nın başkenti Roma'nın belediye başkanı, kontrolsüz biçimde artan yaban domuzu varlığı nedeniyle Lazio bölgesel yönetimine ceza davası açtı.

Roma kenti domuz istilasıyla mücadele ediyor.

Başkentin Belediye Başkanı Virginia Raggi, eski Demokrat parti (PD) lideri Nicola Zingaretti liderliğindeki bölgesel hükümeti, "domuz istilası" olarak nitelendirdiği olaydan sorumlu olmakla ve önlem almamakla suçladı.

Son yıllarda artan domuzlar nedeniyle vatandaşları ve çiftçiler, yaban domuzunun topraklarına zarar vermesini ve ölümcül araba kazalarına neden olmasını protesto ediyor.

Domuzların ülkede yılda ortalama 10 bin trafik kazasından sorumlu olduğuna inanılıyor.

Domuzlar şehirde geziyor

Tartışmalar Mayıs ayında sosyal medyada Roma yakınlarındaki bir süpermarketten çıkan bir kadının etrafını altı yaban domuzunun sardığını ve aldıklarını çaldığını gösteren bir videoyla yeniden alevlenmişti.

Geçen yıl Ekim ayında Raggi, şehirde yaygın olan bir yaban domuzu ailesinin Vatikan yakınlarındaki bir çocuk oyun alanında polis tarafından vurularak öldürülmesi üzerine soruşturma açılmıştı.

Ülkenin en büyük çiftçi derneği olan Coldiretti tarafından hazırlanan bir raporda, her 48 saatte bir yaban domuzu olayı yaşandığını ve kentsel alanlarda çöpleri karıştıran yaban domuzlarının görülme sıklığının arttığı belirtildi.