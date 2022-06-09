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Roma'nın çöp sorunu UNESCO'da

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İtalya'nın başkenti Roma'nın çöp sorunu,UNESCO'ya şikayet edildi. Tarihi merkezde yaşayan 150 kişi, UNESCO'ya mektup yazarak, Roma'nın temizlenmesi ve korunması için kent konseyine uyarı yapılmasını talep etti.
Roma'nın çöp sorunu UNESCO'da

Roma’nın çöp sorunu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya taşındı.

Aralarında sanatçı, akademisyen ve aktivistlerin de bulunduğu 150 İtalyan, UNESCO Dünya Mirası Başkanı’na bir mektup yazdı.

Kentin tarihi merkezindeki çöp sorunu, gürültü kirliliği ve yerel yönetimin yetersizliğine dair şikayetlerini iletti.

“Çöpler küçük düşürücü”

Mektupta, şehirdeki çöplerin “küçük düşürücü” olduğuna dikkat çekildi. Roma’daki yetkililere yapılan şikayetlerin göz ardı edildiği vurgulandı.

150 kişilik grup, UNESCO’dan, Dünya Mirası alanının korunması görevinin kent konseyine hatırlatılmasını talep etti.

Roma’nın tarihi merkezi, 1980 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmişti.

 

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