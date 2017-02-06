Romantik erkek olmak düşündüğünüzden daha kolay

Ciddi bir ilişkide veya evlilik içerisinde romantik olabilmek göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir ve adeta iki insanı bir arada tutan tutkal gibidir.

Romantik bir jest eşinize veya sevgilinize ilişkinizde belki de en önemli şeyi hatırlatır: sevdiği erkeğin kendisini düşündüğünü ve onu kaybetmemek için elinden geleni yaptığını. Minik bir jestle yüzlerce kelimenin anlatabileceğinden çok daha fazla şeyi ifade edebilirsiniz.

Romantizmin, hediyeler ve lüks restoranlar için çok para harcamaktan geçtiğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Çoğu zaman ufak tefek jestler ve ilgi gösterişleri romantik erkeği ilgisiz erkekten ayırt eder. Ve bu minik jestlerle eşinize şu mesajı verirsiniz: "Benim için çok özelsin, önemlisin ve seni mutlu etmek istiyorum."

Dolayısıyla bu tarz jestler hayatınızın düzenli bir parçası olması gerekir ve sadece sevgililer veya doğum gününde aklınıza gelen bir şey olamamalıdır. Neler yapabileceğiniz konusunda tereddüt yaşıyorsanız aşağıdaki listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Romantik erkekler için öneriler:

1. Bir akşam yemeğini de siz hazırlayın

Eğer yemeği genelde eşiniz veya sevgiliniz yapıyorsa ikinizin de sevdiği bir yemeğin tarifini alın ve bu yemeği onun için hazırlayın. Eşiniz sadece o gece yemek yapmak zorunda olmadığı için değil, ayrıca onun için gösterdiğiniz çabadan dolayı da mutlu olacaktır.

2. İltifat edin

Sadece "Bu gün çok güzelsin" demeyin ve biraz daha spesifik olun. Örneğin yeni saç modelini veya aldığı ayakkabıları görmezden gelmeyin. Bu ona kendisiyle ilgilendiğinizi gösterecektir.

3. Duygularınızı ifade edin

Duygularınızı yazdığınız bir kartpostal, mektup veya not sevgilinizi veya eşinizi son derece mutlu edecektir çünkü kadınlar, duygularını ifade etmek için zaman ayıran erkeklere bayılır.

4. İlgi gösterin

Eşinizin veya sevgilinizin televizyon izlerken, alışveriş yaparken veya yürüyüş esnasında söylediği şeylere kulak verin. "Dali'nin resimlerini çok beğeniyorum" dediğinde bunu bir köşeye kaydedin ve onu Dali ile ilgili minik bir hediyele sevindirin.

5. Mum yakın

Eşiniz veya sevgiliniz için akşam yemeğinde bir mum yakın.

6. Elini tutun

Minik bir dokunuşun ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini göz ardı etmeyin.

7. Fotoğraflarınızdan bir albüm hazırlayın

Birlikte çektiğiniz fotoğraflarınızdan romantik e-kartlar, albümler veya slideshow'lar hazırlayın veya ikinizin çok sevdiği bir fotoğrafınızı çerçeveletip kendisine hediye edin.

8. Vücut dilinizi doğru kullanın

Restoranda, tiyatroda veya arkadaşlarınızın evinde otururken kolunuzu sevgilinizin sandalyesine koyun.

9. Eğlenceli bir randevu organize edin

Senelerdir evli olsanız bile arada bir farklı şeyler yapmak için eğlenceli bir program hazırlayın. Kadınlar erkeklerin plan ve organizasyon yapmasından çok hoşlanırlar.

10. Ona sarılın

Herhangi bir özel nedeni olmadan günün ortasında da ona sarılın veya yanağına bir öpücük kondurun.

11. Çiçek alın

Sevgilinizin veya eşinizin iş yerine çiçek gönderin. Emin olun ki çevresindeki tüm bayan arkadaşları kendisini çok kıskanacaktır.

12. Sevgilinizi veya eşinizi yorucu bir günden sonra bir omuz veya ayak masajıyla şımartın.

13. Dolunayda yürüyüş yapın

Dolunayın doğduğu veya yıldızların parlak olduğu bir gecede birlikte yürüyüş yapın.

14. Sevgilinizi komik veya esprili bir kartpostal gönderin

15. Beraber romantik bir film izleyin

Sevgilinizin sevdiği bir romantik filmin DVD'sini alın (bu eski bir film de olabilir), mısır patlatın ve onu sakin ve keyifli geçireceğiniz bir geceyle sevindirin.

16. Kahvaltı hazırlayın

Her zaman eşiniz kahvaltıyı hazırlıyorsa arada bir de siz bu işi üstlenin, hatta kahvaltıyı yatağa getirerek onu taze demlenmiş çayla veya güzel kokan bir fincan kahveyle uyandırın.

17. Sevgiliniz iş seyahatine çıktığında valizine minik aşk notları saklayın.

18. Beraber öğlen yemeği yiyin

İş yerleriniz fazla uzak değilse bir gün hiç beklemediği bir anda eşinizin veya sevgilinizin iş yerine gidin ve onu öğlen yemeğine davet edin.

19. Radyoda sevgiliniz için bir parça isteyin

20. O banyodayken buharlanmış aynaya "Seni seviyorum" yazın

21. Sevdiğiniz şarkılardan bir CD hazırlayın

22. İlişkinizdeki ilk'leri hatırlayın ve kutlayın

Tanıştığınız günü, ilk öpüşmenizi veya ilişkinizdeki başka bir "ilk" anı hatırlayın ve örneğin romantik bir akşam yemeğinde kutlayın.

23. Piknik yapın

Sevdiğiniz yemeklerden bir yemek sepeti hazırlayın ve güzel bir yaz gününü, sevgilinizi veya eşinizi pikniğe götürerek değerlendirin.

Bu liste istediğiniz kadar uzayabilir. Burada önemli olan, günlük hayatınız içerisinde fazla vakit ve para harcamak zorunda olmadığınız fikirler üretebilmenizdir. Eşiniz veya sevgilinizin bu minik jestlere en az pahalı bir hediye kadar sevineceğine emin olabilirsin.