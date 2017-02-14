Romantiklik değil komiklik peşinde olanlara…

Sevgililer Günü yalnız mısınız, ya da sevgilinizle kafa mı bulmak istiyorsunuz? İşte çiftlere gıcık olanlar veya romantiklik değil komiklik peşinde olanlar için komik Sevgililer Günü mesajarı...

Bazı çiftler Sevgililer Günü’nü romantik mesajlarla kutlarken kimi esprili çiftler ise birbirlerine komik Sevgililer Günü mesajları gönderiyorlar. Bazı “yalnız”lar da Sevgililer Günü’de sevgilisiz olmanın acısını iğneleyici komik Sevgililer Günü mesajları paylaşarak çıkarıyorlar. İşte bu günü çok ciddiye almayan ya da sevgilisini güldürmek isteyenler için komik Sevgililer Günü mesajları… Ayrıca haberimizden Sevgilinize alabileceğiniz aşaırı 10 hediye fikrine de ulaşabilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ GÜLEREK KUTLAYALIM!

– Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

– Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

– Sevgililer günü geldi de geçiyor. Üzerine bir soğuk su içeriz artık.

– 14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü kutlu olsun.

– Kasım'da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

– Deliye her gün sevgililer günü… Seni deli gibi seven delin…

– 14 Şubat Sevgililer Günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

– Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 şubat emekliler günüdür bence.

– 14 Şubat'ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.”

– Bence sevgililer Günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

– Karar verdim, 14 Şubat'ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

– Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat'ı da var.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. Ben de kalkıp çay koyum.

– Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?