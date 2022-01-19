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Romanya başbakanına çalıntı doktora tezi iddiası

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Romanya'da tez krizi ülke siyasetinin gündemine oturdu…
Romanya başbakanına çalıntı doktora tezi iddiası

Romanya'da tez krizi ülke siyasetinin gündemine oturdu…

Muhalefet Partisi, Başbakan Nicolae Ciuca'nın doktora tezinin bir kısmının “çalıntı” olduğunu iddia etti. Romanyalı bir gazeteci Ciuca'nın 138 sayfalık doktora tezinin üçte birinin çalıntı içerik içerdiğini dile getirdi.

Gazeteci Emilia Sercan konuya ilişkin incelemesin ardından yaptığı açıklamasında, 42 sayfalık içeriğin herhangi bir program tarafından tespit edilemeyecek basılı metinlerden oluştuğunu kaydetti.

Ciuca ise hakkındaki iddiaları reddederek, doktora tezini dönemin “yasal gerekliliklerine” uygun bir şekilde kendisi tarafından yazıldığını dile getirdi. Başbakan Ciuca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Bu tür suçlamalar, bilimsel olarak doğrulanamaz” dedi. İddiaların ardından ana muhalefeti oluşturan USR-PLUS birliğinin lideri ve eski Başbakan Dacian Ciolo, Başbakan Ciuca'yı hakkındaki iddiaları açıklık getirmesini istedi.

Geçtiğimiz ay, Ülkenin eski İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanı özgeçmişinde yanlış beyan bulunduğu gerekçesiyle istifa emişti.

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