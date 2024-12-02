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Romanya genel seçimleri: İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin zaferi neredeyse kesinleşti

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Romanya'nın gelecekteki parlamentosu ve hükümeti, aşırı milliyetçi adayların yükselişine rağmen ülkenin güçlü AB, NATO ve Ukrayna yanlısı ulusal stratejisini sürdürecek gibi görünüyor.
Romanya genel seçimleri: İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin zaferi neredeyse kesinleşti

Romanya'da halk Pazar günü genel seçimler için sandık başındaydı. Oyların %98'inden fazlasının sayılması ile Romanya'nın iktidardaki solcu Sosyal Demokrat Partisi'nin (PSD) zaferi neredeyse kesinleşmiş durumda.

Oyların yüzde 23'ünden azını alan PSD, yüzde 18 ile ikinci en çok oyu alan aşırı sağcı Romenlerin Birliği İttifakı (AUR) karşısında neredeyse yüzde 5'lik bir avantaja sahip.

Merkez sağ Ulusal Liberal Parti (PNL) oyların yaklaşık yüzde 14.5'ini alırken, reformist Romanya'yı Kurtarın Birliği Partisi (USR) ise yüzde 11.9'da kaldı.

Üç parti daha parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını geçmeyi başardı: aşırı sağcı S.O.S Romanya partisi, Romanya'daki Macarların Demokratik İttifakı ve az bilinen sağcı Genç İnsanlar Partisi sırasıyla yüzde 7.5, yüzde 6.5 ve yüzde 6.2 oy aldı.

Parlamento oylaması, bağımsız aşırı sağ popülist aday Calin Georgescu'nun önde tamamladığı oldukça tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan bir hafta sonra gerçekleşti.

Görevdeki Başbakan Marcel Ciolacu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü olmasının ardından PSD liderliğinden istifa etti.

Sonuçlara "dikkatle bakmamız gerektiği" uyarısında bulunan Ciolacu, Rumenlerin "siyasi sınıfa önemli bir sinyal" gönderdiğini belirtti.

Georgescu şimdi 8 Aralık'ta yapılacak ikinci tur oylamada USR adayı Elena Lasconi ile karşı karşıya gelecek.

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