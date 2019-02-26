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Romanya sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 3 yaralı

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Romanya Sahil Güvenlik ekipleri iddiaya göre 'Dur' ihtarına uymayan Türk balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu.
Romanya sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 3 yaralı

DHA'nın haberine göre, balıkçıların uluslararası karasularda gerçekleştiğini belirttiği olay 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi.

Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularında, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı ve 'dur' ihtarına uymayınca sahil güvenlik plastik ve gerçek mermiler kullanarak tekneye ateş açtı.

TEKNE 8 KİŞİLİK TAYFAYLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu.

Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı.

Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.

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