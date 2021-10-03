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Romanya'da binlerce kişi Kovid pasaportlarını ve planlanan aşı zorunluluğunu protesto etti

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'Sertifikasız özgürlük!' Romanya'da binlerce kişi Kovid pasaportlarını ve planlanan aşı zorunluluğunu protesto etti
Romanya'da binlerce kişi Kovid pasaportlarını ve planlanan aşı zorunluluğunu protesto etti

Romanya'da koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmayı amaçlayan aşı pasaportlarını, aşısızlar için sokağa çıkma yasaklarını ve yeni getirilen diğer kısıtlamaları protesto eden büyük kalabalıklar Bükreş sokaklarını doldurdu.
Cumartesi günü Bükreş'teki devlet dairelerinin dışındaki Üniversite ve Zafer meydanlarında toplanan tahmini 15.000 kişi, "Sertifikasız özgürlük" ve "Kahrolsun hükümet" sloganları attı.

Pandeminin başlangıcından bu yana resmi olarak kaydedilen toplam 1.24 milyon vaka ve yaklaşık 37.000 ölümle Romanya, yetkililerin hastanelerin yakında yoğun bakım ünitelerinin tükeneceğinden korkması nedeniyle son haftalarda yeni enfeksiyonlarda keskin bir artış gördü. 

 

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