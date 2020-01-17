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Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti

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Romanya'da 66 yaşındaki pankreas kanseri bir kadın, hastanede ameliyat olduğu sırada yanarak hayatını kaybetti.
Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti

 

Romanya'da 66 yaşındaki pankreas kanseri bir kadın, hastanede ameliyat olduğu sırada yanarak hayatını kaybetti. Cerrahlar, kadını operasyon öncesi alkol bazlı bir maddeyle dezenfekte etti. Bunun ardından doktorların elektrikli neşter kullanması üzerine kadının vücudu alev aldı.

Romanya'da 66 yaşındaki pankreas kanseri bir kadın, hastanede ameliyat olduğu sırada yanarak hayatını kaybetti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 22 Aralık'ta gerçekleşen ameliyat sırasında, Floreasca Hastanesi'nde cerrahlar kadını operasyon öncesi alkol bazlı bir maddeyle dezenfekte etti.

Bunun ardından doktorların elektrikli neşter kullanması üzerine kadının vücudu alev aldı.

Kadının vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluştu, hasta bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti.

Polis kadının ölümü üzerine bir soruşturma başlattı.

Romanya medyasına konuşan hastanın ailesi, bazı detayları basından öğrendiklerini, onlara bu olayın sadece kaza diyerek geçiştirildiğini anlattı. Aile, bir suçlamada bulunmadıklarını, sadece ne olduğunu anlamak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Victor Costache, bu 'travmatik olayın' inceleneceğine söz verdi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Horatiu Moldovan ise doktorların, "alkollü dezenfektan kullanılan operasyonlarda elektrikli neşterin kullanılmadığını bilmesi gerektiğini" söyledi.

Romanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında sağlık sistemine kişi başı ve GSYH'ya oran açısından en az fon ayıran ülke. Kıtada çocuk ölüm oranının da en yüksek olduğu yer.

Hastane sistemi yeteri kadar gelişmiş değil ve tıp personalinde sürekli bir açık yaşanıyor.

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