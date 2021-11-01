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Romanya'da Doktorların 'Uyutalım' Dediği Çocuk, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

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Romanya'da doktorların 'uyutalım' dediği çocuk, Türkiye'de sağlığına kavuştu
Romanya'da Doktorların 'Uyutalım' Dediği Çocuk, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Romanya'da, koronavirüsü atlattıktan sonra sürekli uyumaya başlayan ve doktorların 'uyutalım' dediği 4 yaşındaki Eduard Costan, Türkiye'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şikayetleri gün geçtikçe artan ve yürüyemez hale gelen çocuk, Türkiye'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Romanya'da yaşayan 4 yaşındaki Eduard Costan koronavirüsü yendikten sonra,, kusma, mide bulantısı ve ateş şikayetiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan küçük çocuğa çare bulamayan doktorlar, çocuğun kurtarılamayacağını söyleyip "uyutma" kararı aldı. Ancak aile bu karara razı olmadı ve tedavi için Türkiye'ye geldi.

 

Romanya'da doktorların 'uyutalım' dediği çocuk, Türkiye'de sağlığına kavuştu

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Şimşek, "Önceki filmlerle yeni tomografileri kıyasladık. Bu kıyasladığımızda gördüğümüz şey akut olarak gelişmiş bir hidrosefali. Yani beyin içindeki sıvının basıncının yakın dönemde kabul edilemeyecek şekilde, çocuğun da bunu tolere edemeyeceği şekilde yükselmesi olarak tanımlayabiliriz bunu." dedi.

Hayati tehlike yaratan bu tabloya hızla müdahale edildi. Ameliyatın ardından çocuk, sağlığına kavuştu.

"Tekrar yaşama tutundu"

Şimşek, "Ameliyattan sonra ufaklığın tablosu düzeldi. Klinik tablosu hepimizi sevindirdi. Tekrar yaşama tutundu. Ayıldı diyeyim ben. Kendine geldi, yemeye başladı. Oturmaya başladı, hareketleri düzeldi. Fayda gördü."

Küçük çocuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından Romanya'ya dönecek.

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