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Romanya'da halk sokakta

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Romanya'da halk sokakta
Romanya'da yaklaşık bir aydır süren hükümet karşıtı gösteriler ara vermeden devam ediyor.

Romanya'da bir aydır süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başkent Bükreş'teki Victory Meydanı'nda toplanan binlerce kişi başbakan Sorin Grindeanu'nun istifasını istedi.

Göstericiler ellerinde tuttukları pankartlarla dev bir Romanya bayrağı oluşturdu.

Yaklaşık bir aydır süren gösteriler, hükümetin yolsuzlukla suçlanan üst düzey memurları af kapsamına alan bir yasa hazırlamasıyla başladı.

Protestolar üzerine yasa tasarısı geri çekilmişti.

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