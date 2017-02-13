Romanya'da halk sokakta

Romanya'da bir aydır süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Başkent Bükreş'teki Victory Meydanı'nda toplanan binlerce kişi başbakan Sorin Grindeanu'nun istifasını istedi.
Göstericiler ellerinde tuttukları pankartlarla dev bir Romanya bayrağı oluşturdu.
Yaklaşık bir aydır süren gösteriler, hükümetin yolsuzlukla suçlanan üst düzey memurları af kapsamına alan bir yasa hazırlamasıyla başladı.
Protestolar üzerine yasa tasarısı geri çekilmişti.
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