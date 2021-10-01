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Romanya'da hastanede yangın: En az 9 ölü

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Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Romanya'da hastanede yangın: En az 9 ölü

 

Romanya Acil Durum Müfettişliği, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığını duyurdu.

Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, hastanedekiler de tahliye edildi.

Yangının söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili de çalışma başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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