Romanya'da hastanede yangın: En az 9 ölü

Romanya Acil Durum Müfettişliği, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığını duyurdu.
Yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, hastanedekiler de tahliye edildi.
Yangının söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili de çalışma başlatıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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